專家：中方環島演習符合預期 是否再射飛彈成敵意指標

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，這次中國還會不會再射飛彈，某種程度可以作為敵意觀察指標。記者林宸誼／攝影

中國解放軍 東部戰區8日宣布，即日起展開一連三日的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，4月本來就是解放軍例行軍演的季節，但這一次並不像上次先劃出試射區或是禁航區，而且到目前為止還沒射飛彈，因此基本上只是單純的海空聯合演習。

美國之音報導，解放軍去年的軍演發射了十數枚彈道飛彈，據日本防衛省公布，其中4枚越過台灣本島上空，引起台灣民眾恐慌。林穎佑表示，這次中國還會不會再射飛彈，某種程度可以作為敵意觀察指標。

林穎佑指出，另一點值得注意的是，因應動輒環繞台灣的軍演模式，中國的船艦日後恐怕會「常態化」散布在台灣周遭，這一次山東艦事前部署台灣東部海域就是最明顯的例子，目的當然是為了區域拒止。

林穎佑提到，中國這一次演習，有一點類似說這些船原本都散在外面，然後利用這一個機會，在演練的是下達命令以後這些船能不能在短時間之內，儘速的去到一個戰術位置。

兩岸政策協會研究員吳瑟致說，北京 勢必要對「蔡麥會」做出回應，如果是在馬英九 還在中國的時候就發動演習，恐怕會讓對台政策「軟的一手」效果大打折扣，因此耐心等到蔡英文回台灣之後才施展「硬的一手」。

在經歷了去年8月的中國軍演之後，「疑美論」在台灣明顯發酵，也就是質疑跟美國走太近會最終會將台灣帶向戰爭。吳瑟致認為，儘管北京也知道軍演多少會讓馬英九訪中成果失色，但是販售戰爭恐懼成效似乎對北京來說更誘人。

吳瑟致提到，這個背後當然也會操作在台灣目前比較親中人士或團體，他們一再渲染的疑美論，以及戰爭和平這樣的取向當中，認為說親美的路線會帶來可能軍事上的威脅畫上等號。”