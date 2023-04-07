侯友宜何時訪美？ 「3大考量點」曝光

新北市長侯友宜日前對於是否訪美，表示「不管人在何處，永遠要心繫中華民國」，這句話也道出他的心聲，知情人士曝侯友宜訪美的三大考量點。（本報資料照片）

隨著蔡英文總統過境美國、鴻海集團創辦人郭台銘也訪美回台，緊接著民眾黨主席柯文哲也訪美，新北市長侯友宜 被視為藍營總統人選之一，會不會訪美也成為關注焦點。知情人士曝侯友宜訪美的三大考量點，侯認為，若要出去，勢必要見到一定層級的人，只是去「巡迴」就沒有意義。

「會不會訪美？」成為侯友宜近期被追問的議題。清明連假受訪被問到此問題，侯先是沈默三秒，隨後仍未正面回應地說「我們在每個地方，不管你人在何處，永遠要心繫中華民國 ，不管是在國內、在國外，我們都守著中華民國，也為國家、為人民做出最大的貢獻。」這句話其實也透露出侯友宜的心聲及考量點。

侯友宜在3月20日曾被傳密會當時來台的美國在台協會（AIT ）前理事主席卜睿哲，後經新北市府發言人張愛晶否認後，未引起軒然大波。不過，據了解，侯友宜是在21日午後與卜睿哲見面，知情人士未否認地說，侯跟卜見面其實不奇怪，就連AIT台北辦事處長孫曉雅也見過幾次了。

近侯人士分析，雖然不清楚侯友宜跟卜睿哲的確切談話內容，但肯定的是美國方面已開始接觸侯友宜，不外乎是想知道侯友宜不同於過去幾任總統人選，是沒有喝過洋墨水的本土型政治人物，若未來有機會選上總統，在外交政策上是否會親美等重要考量。

此外，據悉侯市府高層前陣子已陸續接觸相關規畫，甚至有副秘書長層級以上的官員預計在4、5月先行訪美，想替侯友宜當先潛部隊「鋪路」。知情人士說，侯友宜得知後卻不甚苟同，認為若只是去「巡迴」，就沒有意義。

近侯人士表示，確定的是目前到4月為止不會有訪美行程，侯要訪美有幾個考量點，首先勢必要見到一定層級的人；再來按照侯友宜的個性，「在什麼位置就做什麼事」，還是要看黨中央是否徵召；第三，雖然市府可能有先遣部隊過去，但仍會優先接受黨的訪美安排，換句話說就是「只要黨需要他，就不排除訪美的可能性。」