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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

眾院外委會主席麥考爾：盼尋求第三方軍售給台灣

記者周佑政／台北即時報導
美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（右）率跨黨派議員團拜會立法院，麥考爾也與立法院長游錫堃（右二）共同舉行記者會。(記者蘇健忠／攝影)
美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（右）率跨黨派議員團拜會立法院，麥考爾也與立法院長游錫堃（右二）共同舉行記者會。(記者蘇健忠／攝影)

美國聯邦眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）台北時間7日率跨黨派議員團拜會立法院，麥考爾說，希望能盡快推動與台灣簽訂自由貿易協定（FTA），對於是否將在美國會推動法案，加強對台軍售，麥考爾說，將重新排列武器交付的優先順序，希望盡快把武器交付給台灣，此外，也尋求「第三方軍售」，希望能透過不同方式交付武器，「但這個還需要行政部門同意」。

麥考爾率跨黨派議員團拜會立法院，上午先進入立院議場參訪院會，隨後訪團與立法院長游錫堃在共同舉行記者會，並接受媒體提問。

麥考爾透過翻譯表示，這次代表團成員中有共和黨及民主黨成員，但他們7日不是以各自黨員的身分來，而是用一個強烈支持台灣的美國人心態來訪。今早訪團與台灣半導體、航太、國防等產業人士會面，台美之間的經濟關係至關重要，「我們也希望能夠盡快推動與台灣簽訂自由貿易協定」，也會特別注意處理「雙重課稅」，讓台灣公司到美國投資不會再次被課稅。

針對美中台議題，麥考爾說，中共之所以懼怕台灣，是因為台灣的自由民主與經濟繁榮，「當我們展現力量，就能維護和平，如果我們展現的是脆弱、懦弱，招來的就會是戰爭」。麥考爾說，美國會盡一切所能，與台灣站在一起展現力量，讓中共知道，絕對不會接受任何形式的進攻，以及希望努力維持和平。

媒體提問，維護台海和平需透過強化實力，是否有意在美國國會推動相關法案，加強對台軍售與軍事合作、加速武器交付給台灣。

麥考爾回應，針對軍售，「我們都已簽署了一些法案，盡一切所能希望能盡快加速交付武器」，必須給予台灣武器才能讓台灣有真正的嚇阻能力，才能進一步維護和平。

麥考爾也說，「強化」台灣的做法還包括，第一，重新排列武器交付的優先順序，希望盡快把武器交付給台灣，因為台灣現在真的處於非常高風險、面臨高威脅的地帶。第二，尋求第三方軍售，希望可以透過不同方式交付這些武器，「但這個還需要行政部門同意，如果行政部門同意，或許就可以進行」。

中共 眾院 投資

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