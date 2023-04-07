馬英九結束訪中行程：此行讓「九二共識」又活過來了

前總統馬英九結束到對岸的祭祖訪問，7日下午抵達桃園機場。（圖：馬英九辦公室提供）

前總統馬英九 結束到中國的祭祖訪問，台北時間7日下午一點抵達桃園機場 。馬英九表示，他此行發現最重要的一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」，他用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和中國就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合我們台灣民眾的利益。

馬英九指出，到中國祭祖是他多年心願，他快要73歲，第一次到中國，但中國民眾對他掃墓非常熱情，影片一天有1億2000萬人點讚，讓他相當意外、也相當感動，代表「人性是兩岸共同特質」。

馬英九也說，他也帶大學生到對岸交流，年輕人間的交流效果超乎預期，每一場活動結束後要上車時，兩岸同學還在依依不捨的交換聯繫方式，這讓他對兩岸重新交流產生無比的信心。

馬英九說，年輕人是未來，越早交流來往，越認識彼此，往後發生衝突的機率越低，「我們踏出了第一步」，他也邀請中國的同學回訪台灣，他會好好接待。

馬英九表示，他很憂心當前的情況，執政者持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇，他會在民間繼續努力，讓台灣能有真正和平與安全的未來。

馬英九談話全文