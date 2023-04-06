眾院外委會主席：美國支持台灣 中共想犯台應三思

眾院外交委員會主席麥考爾（左）率團搭乘行政專機抵台。（台外交部提供）

眾院 外委會主席麥考爾今天率團訪台，他下機時向媒體表示，訪團在台灣面臨中國威脅之際前來，就是要向中共 傳遞美國支持台灣的訊息，「若中共想侵略台灣，最好三思後行（think twice）」。

麥考爾（Michael McCaul）今天率7位跨黨派眾議員搭乘行政專機抵台展開3天訪問，將晉見總統蔡英文 、副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃，討論台美重要議題。麥考爾今天下飛機後，在停機坪接受媒體訪問。

蔡英文與眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤前，多位美國議員收到來自中國駐美大使館警告。被問到訪團此行是否也遭到中國恐嚇？麥考爾坦言，大家多少都收到一些威脅或這類訊息，但成員不會因此退縮。

麥考爾強調，中國磨刀霍霍（saber rattling），凸顯了訪團此行的重要意義，他將與蔡英文討論軍售，包括台灣需要哪些武器系統，如何準時交運武器，以及目前在台海是否具有足夠嚇阻力，能阻擋中共的威權擴張野心。

被問到是否支持美國在台海開戰時出兵保衛台灣？麥考爾說，這部分是依據「台灣關係法」規範，依照該法美國可以提供台灣自我防衛的武器，至於其他部分，最終必須由美國人民來決定，但他重申「必定會與蔡總統討論軍售議題」。

麥考爾今天至8日率團訪台，成員包括眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、聯邦眾議員希爾（French Hill）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、狄恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）、莫蘭（Nathaniel Moran）等，全團共8位議員。