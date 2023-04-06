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中國山東艦演訓 台防長：美尼米茲航艦位台灣東部海域

中央社台北6日電
圖為美國海軍航艦尼米茲艦。（圖取自facebook.com/cvn68）
圖為美國海軍航艦尼米茲艦。（圖取自facebook.com/cvn68）

中國解放軍海軍航空母艦山東艦編隊5日穿越巴士海峽。台灣國防部長邱國正今天表示，國軍已派遣康定級、成功級巡防艦在距離山東艦5至6海里應變區應對；美國海軍航艦尼米茲艦則在台灣東部約400海里處。

台國防部、國安局、外交部首長今天前往立法院外交及國防委員會專案報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢。

山東號航艦編隊昨天穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓；邱國正今受訪表示，這應是訓練的一環，但時機敏感，軍方正研判其意圖，目前山東艦位於鵝鑾鼻東方約200海里處，目前尚未觀察到有艦載機起降。

邱國正在委員會答覆國民黨立委江啟臣質詢表示，美海軍航空母艦尼米茲艦也在台灣東部約400海里處，他認為，不能說美軍是為了山東艦而來，但尼米茲艦在這個位置都有所關聯。邱國正強調，山東艦一離開母港，國軍就已掌握，且軍方也知道此次為山東艦的第21次航訓。

邱國正答覆國民黨立委陳以信質詢指出，已派出海軍拉法葉級、成功級巡防艦前往應對，目前位於距離山東艦5至6海里的應變區。

邱國正表示，自從前眾院議長裴洛西訪台後，中共便自稱其軍事行動為「常態」，台灣必須對此提高警覺。

有關近期解放軍機艦擾台的頻率，邱國正表示，在天候許可的狀況下，每天約偵獲10架至20架次解放軍機，有時沿著台海中線飛行，有時則在台海中線北端、西南防空識別區（ADIZ）一帶，有時甚至穿越一定深度的台海中線；解放軍艦部分，平均約有5艘船艦在台灣周邊活動，解放軍艦在東海、南海數量更多，約20至30艘。

解放軍 國防部 國民黨

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