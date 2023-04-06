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宋濤為馬英九餞行 稱中國將為兩岸交流提供便利

特派記者賴錦宏／上海即時報導
3月31日中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（右）與前總統馬英九（左）同乘高鐵從武漢赴長沙。（新華社）
3月31日中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（右）與前總統馬英九（左）同乘高鐵從武漢赴長沙。（新華社）

中國中央台辦、國務院台辦主任宋濤6日在上海為馬英九前總統一行餞行。宋濤表示，馬英九先生此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。希望兩岸同胞多交流、常來往，中國將為此創造條件、提供便利。

據新華社報導，宋濤指出，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和「九二共識」，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。決不能容忍「台獨」分裂行徑，勾連外部勢力搞台獨注定失敗。兩岸同胞要相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。

馬英九則表示，這次到中國祭祖、交流，深切體會兩岸應珍惜「九二共識」共同政治基礎，在此基礎上恢復交流，避戰謀和。兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，應一起推動和平，奮鬥合作，振興中華。

另據消息指出，宋濤6日晚在上海外灘的餐廳為馬英九一行餞行。飯後，馬英九和「大九學堂」台灣學生將在白蓮涇旅遊碼頭，登上「申城之光」號遊輪，遊覽黃浦江外灘兩岸風光。

屆時，外灘和陸家嘴將為馬英九專門演出一場光雕秀。消息稱，以往，只有「重大節日」，上海才會在黃浦江兩岸上演大型光雕秀。宋濤將全程陪同馬英九參觀這場大型城市燈光秀。

7日上午，中國國台辦副主任陳元豐、上海市委常委兼市委秘書長張為、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東等人將到上海浦東機場為馬英九一行送機。

馬英九 國務院 機場

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