我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

記者蔡晉宇／台北即時報導
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)

眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）率訪問團抵達台灣，展開至4月8日、為期3天的訪問行程。總統府發言人Kolas Yotaka 今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統預計將於8日，於總統府接見訪問團，就台美安全合作、經貿關係等雙方共同關注之議題深入交換意見。

Kolas表示，此行為麥考爾主席第一次以外交委員會主席身分，率領跨黨派重量級訪團出訪，訪團成員另包括：聯邦眾議院金映玉（Young Kim, R-CA）、貝拉（Ami Bera, D-CA）、希爾（French Hill, R-AR）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler, R-PA）、汀恩（Madeleine Dean, D-PA）、羅勒（Michael Lawler, R-NY）、莫倫（Nathaniel Moran, R-TX）等7位跨黨派國會議員。

Kolas表示，美國國會向來是推動台美關係持續前進的重要推手，麥考爾主政的外交委員會，更透過不同立法作為支持台灣、確保美國對台灣的承諾，並提供政策工具，協助台灣提升自我防衛能力，展現支持台美關係深化的堅定立場。

Kolas表示，台灣是維護區域和平的良善力量，期盼透過訪團此行交流，持續深化台美在各領域的合作夥伴關係，共同為捍衛民主自由價值貢獻心力。

眾院外交委員會訪團抵台，台總統府表示，將於8日由蔡英文總統接見。(本報系資料照)
眾院外交委員會訪團抵台，台總統府表示，將於8日由蔡英文總統接見。(本報系資料照)

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾院 蔡英文 眾議院

上一則

直播翻車…央視搭海巡艦欲外宣 反遭台海巡新竹艦監控

下一則

美眾院外委會主席率團訪台 台外交部：誠摯歡迎

延伸閱讀

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 哥姊都來了

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 哥姊都來了
一洲焦點／蔡英文會麥卡錫 美媒解讀？對台影響？

一洲焦點／蔡英文會麥卡錫 美媒解讀？對台影響？
蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單

蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單
蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆

蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？