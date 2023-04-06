長榮貨櫃輪在菲律賓遭竊 水手一度被挾持 船上人員均安

長榮船在馬尼拉遇海盜 長榮海運證實。(本報資料照片)

長榮 巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」(Ever Boomy)4月5日清晨二時許在菲律賓馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭數名歹徒登輪行竊，並挾持捆綁一名在甲板巡邏的印尼 籍水手。長榮海運事後查核該船上所有人員均安，且無重大財物損失。

長榮海運表示，船長獲報後隨即通報菲律賓海巡署(Philippine Coast Guard)與船籍國(巴拿馬)相關單位，經查該船上所有人員均安，且無重大財物損失，菲律賓海巡署隨後已上船進行調查，該起意外事件不影響原訂船期。

長榮強調，長鵬輪事件屬竊盜案，雖然歹徒行竊過程捆綁一名水手，但並未傷害水手，且水手已自行掙脫，與公海強盜案不同。

海運專家指出，全球貨櫃輪營運的公司最怕還到海盜搶劫，不過長榮海運小船停在馬尼拉港外錨地等候進港，船舶在外錨地等候進港時，並非行進間被登輪，這起事件看起來相對單純；不過，在船公司經營確實最怕遇到像電影 「怒海劫」當中，海盜攻擊商船。

對於航行在全球的船舶包括遠洋漁船等，在海上碰到真正的「海賊」，可是很恐怖的一件事，整艘船上的物資、船員的生命可能都會受到嚴重威脅，當年在索馬利亞海盜最猖獗的時間，長榮集團就不惜重金，用各種來方法來保護自家船隊及人員的安全。