馬英九復旦大學交流 提「祭祖影片」破億是正面現象

馬英九前總統一行6日訪問復旦大學，和師生們進行座談交流。(記者賴錦宏／攝影)

馬英九 前總統一行6日訪問復旦大學，復旦校長金力表示，希望兩岸青年共同以復興中華為 己任，同心攜手砥礪前行，用青春譜寫民族復興的華美篇章。馬英九則表示，希望兩岸的年輕人未來能像復旦大學的名字那樣的具有生氣，吸取日月光華，但願兩岸之間能夠和平奮鬥、振興中華。

金力表示，復旦的校訓博學而篤志，還有團結服務犧牲等精神，滋養了一代一代的青年。復旦大學與台灣的各界的交流非常廣泛，與台灣大學政治大學、清華大學等等15所高校建立了交流的關係。校企學術的合作也在日益深化，師生互動的日益密切。復旦大學在1993年首次招收台灣學生，目前在校的台灣生有341人，本學期還有28名台灣的學生在復旦大學交流。

為了增進兩岸的青年友誼，復旦大學的曾先後主辦了海峽兩岸大學生運動交流賽，還有復旦大學生江南行夏令營，中華文化言行等等。為了更好的幫助台灣的青年在大陸學習生活，就業 創業，復旦大學還組織開展了在不抬升的專項實習，叫「繁星計劃」，為復旦的學子提供實習和就業的機會。

金力表示，兩岸青年交流未來可期，青年一代是中華民族未來的希望和寶貴的財富。今天的兩岸學者齊聚一堂，座談交流的機會非常難得，希望大家能夠通過交流增進了解，深化友誼，拓展視野，更希望在今後的日子裡，兩岸的青年共同以復興中華為己任，同心攜手砥礪前行，用青春譜寫民族復興的華美篇章。

馬英九表示，看到大陸電視台製作其個人祭祖跟掃墓的影片點閱超過了1億多次，他覺得這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的家國情懷。這一次他回湖南老家祭祖，帶著台灣年輕朋友走訪中國歷史的重要地點，有共同記憶，才能共同美好的未來。這是他對兩岸年輕朋友的一個期許。他邀請復旦大學的老師跟同學們能夠回訪台灣，由馬英九基金會來安排，他會親自陪著各位到台灣各地走一走，體驗一下台灣的風土人情，「你們說好不好？」學生們高聲回答：「好！」馬笑著說：「這是你們說好的！」

馬英九還和學生們分享了一路城市的中國詩詞，例如在南京的烏衣巷，劉禹錫的那首：朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。 舊時王謝堂前燕 、飛入尋常百姓家。到了武漢，就想到李白跟崔灝都寫的詩，「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流」。

然後到了他的老家湘潭，沒有人寫詩，但是其父曾寫過一副對聯：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」。

到重慶了，其父響應蔣委員長號召的「一寸山河一寸血，十萬青年10萬軍」，成為青年軍。後來被分發在萬縣，其媽媽講了一句，「凡是成功的男人都是從戰場上走過走過來的」，他覺得非常了不起。

就到上海後，離蘇州很近，他想到楓橋夜泊：月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。