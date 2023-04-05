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麥卡錫稱軍售按時抵台 台防長：期望順暢但不能依賴

記者林縉明／台北即時報導
台灣國防部長邱國正列席立法院外交跟國防委員會前受訪表示，美國對台軍售案期望可以順暢，但不可以過度依賴。(記者林縉明／攝影)
台灣國防部長邱國正列席立法院外交跟國防委員會前受訪表示，美國對台軍售案期望可以順暢，但不可以過度依賴。(記者林縉明／攝影)

蔡英文今天在美國雷根圖書館會見美國眾院議長麥卡錫，麥卡錫會後表示，美國必須加強對台軍售，並確保軍售內容按時送達台灣。台灣國防部長邱國正表示，任何對國家有益的事情，不管是武器、情資交換都樂見，當然期望可以順暢，但也不能太過依賴，該做的準備都要做。

麥卡錫率領國會跨黨派議員與蔡總統進行會談，會後共有三項重點，包括美國必須加強對台軍售，並確保軍售內容按時送達台灣；第二，加強經濟合作，尤其是貿易與技術方面；第三，在世界上推廣共同價值觀。

針對美方強化對台軍售部分，邱國正表示，任何對國家有益的情況都樂見，但不能有依賴，該準備還是要做，我們做好準備別人幫忙推一把才會更順暢，如果我們靜止不動，沒有國家會贊成。

針對國防部請美方洽詢盟邦供售「類同裝備」，邱國正表示，有些武器裝備、研發採購，因為環境緣故有延宕情形，國防部有開設特別管道持續接觸，不管透過AIT或駐美人員，還有定期會議，都有表達。

對於「類同裝備」認定，邱國正說，要裝備對我們有益，且確實有在用的才能容納，如果把我們沒有用過的拿過來不太合理，類同就是要跟以前用的武器有相關，這才叫類同。

麥卡錫 國防部 眾院

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