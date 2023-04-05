馬英九訪四行倉庫 上海民眾：希望兩岸都能和平

民國26年10月26日的四行倉庫保衛戰中，四百多名國民黨守軍在中校團長謝晉元的率領之下死守四行倉庫四個晝夜，除有效掩護主力部隊西撤的戰略。現場彈孔累累，目前是「上海市對台交流基地」。(記者賴錦宏／攝影)

前總統馬英九 率「大九學堂」台灣學子一行，到上海四行倉庫參觀，這是民國26年10月26日的四行倉庫保衛戰中，400多名國民黨 守軍在中校團長謝晉元的率領之下死守倉庫四個晝夜，除有效掩護主力部隊西撤的戰略意義之外，由於倉庫與位於蘇州河南岸的英美租界僅有一河之隔，直接就在西方民眾與媒體的關注下，再加上女童軍楊惠敏冒險獻上中華民國國旗的事蹟，因此使得四行倉庫成為八一三淞滬會戰的重要見證地。

6日在廣場民眾表示，這裡是上海的父母會帶孩子到此學習抗戰史的地方，許多學校會組織小學生、中學生來參觀，做戶外交學，教育孩子們戰爭的可怕。對於當時國軍的英勇抗日，一位在45歲的大陸公務員表示，大陸民眾都知道當時的兵都是國民黨的兵，而且是以少敵眾，以向肉之軀，一腔熱血，抵擋日本火力精良的鐵騎，非常了不起。這是中華民族抵抗侵略的偉大精神，「歷史不能被忘記！」。

另一位帶著女兒來參觀的徐女士則說 當時四行倉庫發生的ㄧ切，如今開來很不真實，當時的上海從繁榮到淪陷，誰都不希望歷史從演，願兩岸都能和平吧！

在四行倉庫現場，受訪民眾中出乎意料的「命中率高」，以為沒人知道馬將來訪，但幾乎每個人不僅知道馬英九要來訪。被問到怎麼看安排馬英九來此？一位上海市民表示：一邊是彈孔；ㄧ邊是蘇州河。當時誰能想像戰爭發生在那麼繁華的地方，「或許也是在提醒些什麼，希望兩岸都能和平！

現在上海四行倉庫是上海一家物流企業，在四行倉庫保衛戰中涉及的四行倉庫（光復路1號）、交通銀行倉庫（光復路195號）均屬於該企業，原四行倉庫現稱光一庫，交通銀行倉庫現稱光二分庫。現在光一庫、光二分庫、光三分庫（光復路127號）大樓外牆上均貼有「四行倉庫」字樣，其實真正歷史上的四行倉庫僅是光一庫大樓。

該遺址雖已於1985年9月被上海文物保管委員會批准為抗日紀念地，但長期以來一直作為商場，被多家單位使用，室內裝修陳舊，門面不整，外牆廣告牌、店招、空調外機等顯得凌亂不堪，加上人雜車多，建築整體形象與「抗戰紀念地」極不相稱，其中第一層大部分為上海市最大的文具、辦公用品批發市場所佔用，位於大樓後來加蓋七層亭子間的史跡陳列室也僅在星期五下午開放。

由於觀光的考量，愈來愈多人來此憑弔。2015年1月，四行倉庫抗戰紀念地動遷基本完成。四行倉庫紀念館預計在當年4月份開工建設。2015年8月10日，位於晉元路的上海四行倉庫抗戰紀念地晉元紀念廣場建成。8月13日，上海四行倉庫抗戰紀念地正式對外開放。四行倉庫內的四行倉庫抗戰紀念館為免費開放，其餘空間可出租為商用場地。

2020年8月，隨著台灣電影 《八百壯士》大陸《八佰》的上映，電影中真實歷史事件的發生地四行倉庫隨即成為上海熱門旅遊景點。由於景區入場實行預約制，往往上午就被預約完。