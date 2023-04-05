馬英九訪四行倉庫 上海民眾：希望兩岸都能和平
前總統馬英九率「大九學堂」台灣學子一行，到上海四行倉庫參觀，這是民國26年10月26日的四行倉庫保衛戰中，400多名國民黨守軍在中校團長謝晉元的率領之下死守倉庫四個晝夜，除有效掩護主力部隊西撤的戰略意義之外，由於倉庫與位於蘇州河南岸的英美租界僅有一河之隔，直接就在西方民眾與媒體的關注下，再加上女童軍楊惠敏冒險獻上中華民國國旗的事蹟，因此使得四行倉庫成為八一三淞滬會戰的重要見證地。
6日在廣場民眾表示，這裡是上海的父母會帶孩子到此學習抗戰史的地方，許多學校會組織小學生、中學生來參觀，做戶外交學，教育孩子們戰爭的可怕。對於當時國軍的英勇抗日，一位在45歲的大陸公務員表示，大陸民眾都知道當時的兵都是國民黨的兵，而且是以少敵眾，以向肉之軀，一腔熱血，抵擋日本火力精良的鐵騎，非常了不起。這是中華民族抵抗侵略的偉大精神，「歷史不能被忘記！」。
另一位帶著女兒來參觀的徐女士則說 當時四行倉庫發生的ㄧ切，如今開來很不真實，當時的上海從繁榮到淪陷，誰都不希望歷史從演，願兩岸都能和平吧！
在四行倉庫現場，受訪民眾中出乎意料的「命中率高」，以為沒人知道馬將來訪，但幾乎每個人不僅知道馬英九要來訪。被問到怎麼看安排馬英九來此？一位上海市民表示：一邊是彈孔；ㄧ邊是蘇州河。當時誰能想像戰爭發生在那麼繁華的地方，「或許也是在提醒些什麼，希望兩岸都能和平！
現在上海四行倉庫是上海一家物流企業，在四行倉庫保衛戰中涉及的四行倉庫（光復路1號）、交通銀行倉庫（光復路195號）均屬於該企業，原四行倉庫現稱光一庫，交通銀行倉庫現稱光二分庫。現在光一庫、光二分庫、光三分庫（光復路127號）大樓外牆上均貼有「四行倉庫」字樣，其實真正歷史上的四行倉庫僅是光一庫大樓。
該遺址雖已於1985年9月被上海文物保管委員會批准為抗日紀念地，但長期以來一直作為商場，被多家單位使用，室內裝修陳舊，門面不整，外牆廣告牌、店招、空調外機等顯得凌亂不堪，加上人雜車多，建築整體形象與「抗戰紀念地」極不相稱，其中第一層大部分為上海市最大的文具、辦公用品批發市場所佔用，位於大樓後來加蓋七層亭子間的史跡陳列室也僅在星期五下午開放。
由於觀光的考量，愈來愈多人來此憑弔。2015年1月，四行倉庫抗戰紀念地動遷基本完成。四行倉庫紀念館預計在當年4月份開工建設。2015年8月10日，位於晉元路的上海四行倉庫抗戰紀念地晉元紀念廣場建成。8月13日，上海四行倉庫抗戰紀念地正式對外開放。四行倉庫內的四行倉庫抗戰紀念館為免費開放，其餘空間可出租為商用場地。
2020年8月，隨著台灣電影《八百壯士》大陸《八佰》的上映，電影中真實歷史事件的發生地四行倉庫隨即成為上海熱門旅遊景點。由於景區入場實行預約制，往往上午就被預約完。
2021年4月14日，四行倉庫抗戰紀念館掛牌是「上海市對台交流基地」。
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