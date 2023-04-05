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幕後／郭台銘表態參選2024 侯友宜最怕「見縫插針」

記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜重視團結，未來的重心不會是針對郭台銘，而是提防綠營「見縫插針」，將「類初選」傷害降至最低。(本報資料照片)
侯友宜重視團結，未來的重心不會是針對郭台銘，而是提防綠營「見縫插針」，將「類初選」傷害降至最低。(本報資料照片)

鴻海集團創辦人郭台銘明確表態爭取2024國民黨總統提名，外界關注新北市長侯友宜動態。侯幕僚透露，郭表態意料之中，侯友宜沒有太震驚，仍會照原步調前進，繼續向民眾表達自身對國政的看法，展現「承擔」態度，侯友宜重視團結，未來的重心不會是針對郭台銘，而是提防綠營「見縫插針」，將「類初選」傷害降至最低。

侯友宜幕僚指出，郭台銘目前有黨籍問題，昨天記者會明顯是對黨中央喊話，是否讓郭回國民黨？如何做民調都是黨中央的問題，這不是侯友宜要處理的事，且侯的民調仍是藍營最高，不須為郭台銘表態過度操心。

侯幕僚提到，郭台銘早在數月前便表態，各界也關注他訪美行程，昨日更明確，侯友宜沒有太震驚，加上郭的態度友善，還說最後徵召的如果是侯友宜，願全力支持。如侯最後出線，郭台銘又全力支持，甚至願意與團隊合作「獻策」，侯陣營「經濟觀」質疑將完全瓦解，「這場記者會，或許還是件好事。」

近侯人士說，侯友宜目前最憂心的還是民進黨藉機操作「侯郭爭」，製造黨內紛亂，尤其現下網軍猖獗，若被綠營猛攻，失血太多，即便最後侯被徵召，恐也難與民進黨主席賴清德抗衡。所以侯友宜未來發言一定會強調團結，不會主動攻擊郭台銘，也盼郭良性競爭，避免自相殘殺。

近侯人士表示，每個人都有不同的經歷與長才，侯友宜從小在豬肉攤長大，熟悉的是民生、警政治安議題，侯未來會照原有步調，從基層角度談論國家政策，讓民眾慢慢了解侯友宜對國政的格局及看法，表態方式將會愈來愈明顯。

侯友宜 郭台銘 民調

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