我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟顯露弱勢 那指連跌三日

雷根圖書館談話 蔡英文重申台灣維護和平現狀決心

會上海書記 馬英九：民進黨也不敢廢ECFA

特派記者賴錦宏／上海即時報導
前總統馬英九（左）會見上海市委書記陳吉寧。（記者賴錦宏／攝影）
前總統馬英九（左）會見上海市委書記陳吉寧。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九一行5日晚於上海「世界會客廳」會晤上海市委書記陳吉寧時重申「九二共識」，他說，在他任內兩岸簽署了ECFA，用閩南話來念就是「會擱發」，意思就是還會再發達。他強調，維持兩岸關係和平穩定發展，是台灣社會主流的看法，希望大陸的朋友們能夠注意到這一點。

陳吉寧首先致歡迎詞時表示，2015年「馬習會」翻開兩岸關係歷史性的一頁，成為兩岸關係發展進程中具里程碑意義的大事。他對「馬先生」這次赴中國祭祖並帶許多大學生來交流十分歡迎，希望馬英九在上海能多走走、多看看，上海將盡可能提供方便。

陳吉寧表示，中共總書記習近平說「兩岸一家親」，兩岸有共同的血脈、歷史、文化、願景、精神家園，還有共同的傳統習俗。他對於這一次馬英九回到湖南祭祖很受感動，這就是中國傳統文化的體現。

陳吉寧表示，當前和平發展、交流合作是兩岸同胞共同的心聲，要秉持「兩岸一家親」的理念，不斷地增進兩岸同胞的情誼和扶持，「共同推進中華民族的偉大復興」。

馬英九強調，他此行一個重點就是讓兩岸年輕學子能面對面坐下來交流。他期待此行第三次的校園交流，即台灣的學子今天將與江南第一學府、復旦大學學生交流，雙方有更多的收穫。

馬英九並且表示，由於兩岸有「九二共識」，在他總統任內兩岸共簽署了23個協議，涵蓋兩岸人民往來所需的法律基礎，尤其是「海峽兩岸經濟合作架構協議」，即ECFA，使得兩岸人民都因此受惠。

他說，「即使是民進黨上台，也不敢貿然廢止，因為有ECFA，台灣的經濟才能維持一定的成績。兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴，是政治切不開的」。

馬英九還表示，ECFA用閩南話來念就是「會擱發」，意思就是還會再發達。他強調，維持兩岸關係和平穩定發展，是台灣社會主流看法，這也是他希望大陸朋友能夠注意到的。

馬英九中國行即將結束，預計7日上午搭機返台。他6日是否會在上海會見中國全國政協主席王滬寧，是各界關注的一大重點。

馬英九 習近平 中共

上一則

中國山東號穿越巴士海峽 台國防部公布監控畫面

延伸閱讀

馬英九抵上海參觀洋山港 大讚無人碼頭高度智慧化運作

馬英九抵上海參觀洋山港 大讚無人碼頭高度智慧化運作
加州「蔡麥會」 美中台都低調處理

加州「蔡麥會」 美中台都低調處理
馬英九祭拜張自忠頻拭淚 訪孔園曝陳納德愛慕蔣宋美齡

馬英九祭拜張自忠頻拭淚 訪孔園曝陳納德愛慕蔣宋美齡
馬英九在陸談中華民國 藍委：更勝馬習會一中各表

馬英九在陸談中華民國 藍委：更勝馬習會一中各表

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」
蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要
北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康