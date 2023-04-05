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馬英九再選總統？綠委：他想搶回兩岸發言權

記者林銘翰／台北即時報導
前總統馬英九4日抵達抗戰英烈張自忠將軍烈士陵園致哀，張將軍的孫子張慶成陪同在側。（圖：馬英九辦公室提供）
前總統馬英九4日抵達抗戰英烈張自忠將軍烈士陵園致哀，張將軍的孫子張慶成陪同在側。（圖：馬英九辦公室提供）

新加坡媒體「聯合早報」昨天點名，前總統馬英九能否再選總統，這個問題最近在民間引起了討論，民進黨立委許智傑今天說，馬英九野心勃勃想要搶回兩岸發言權，雖然他自我感覺良好，但是再選總統應該不可能。

根據新加坡華文媒體「聯合早報」報導，馬英九出訪中國被不少台派批評，起初聲量低迷，外界普遍不看好其訪中行，不過馬英九近日在中國公開講出「中華民國」，聲量有「開低走高」的趨勢，日前還傳出馬英九下半年要訪美，似是有意成為周旋於中美之間的重要角色。

許智傑今天受訪時表示，馬英九一直野心勃勃想要搶回兩岸發言權，雖然他自我感覺良好，可能也會有一些藍軍支持，但是再選總統應該不可能。

許智傑認為，馬英九年紀過大，今年已經73歲，而且過去的施政民調過低，僅有9.2%，再加上政見633通通跳票，連捐薪水都沒有做到，基於這三大理由，就算馬英九再想，國民黨不太可能再提名他參選總統。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰接受「聯合早報」訪問時聲稱，相較於民進黨主席賴清德定於一尊、台灣民眾黨主席柯文哲來勢洶洶，國民黨在總統人選提名進度落後，支持者陷入焦慮，民調也持續下跌。

杜聖聰說，「在這樣的亂局中，不少藍軍支持者開始寄望於曾執政8年的馬英九，指他今年雖滿73歲，但放眼全球政壇不乏七旬領袖。他若再選總統，或可為兩岸打通和平之路。」

馬英九 新加坡 提名

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