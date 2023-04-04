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郭台銘向國民黨道歉 宣布爭取2024總統提名

郭台銘向藍營道歉 爭取提名、若侯友宜獲提名會支持

記者程遠述／台北即時報導
郭台銘在記者會中為之前退出國民黨鞠躬道歉。（記者黃仲明／攝影）
郭台銘在記者會中為之前退出國民黨鞠躬道歉。（記者黃仲明／攝影）

鴻海創辦人郭台銘結束訪美行程，於台北時間今天(5日)凌晨抵台，上午在桃園諾富特機場酒店舉行記者會。郭台銘今表示，將全力爭取國民黨2024總統候選人提名，也對於四年前負氣離開，向國民黨朋友致上萬分歉意，而如果最後是由新北市長侯友宜獲得提名，也會全力支持侯友宜，目標下架民進黨。

郭台銘早早表態爭取國民黨總統選人提名，對於黨內徵召作業，國民黨主席朱立倫也已和郭台銘會面討論過。郭台銘結束從3月27日開始訪美的「科技經濟開拓之旅」後今晨抵台，隨即在上午10點舉行「台灣需要一個很棒的CEO」心得報告記者會。

郭台銘演說時，向藍營鞠躬道歉。他表示，自己爭取參選2024總統的動力，就是因為台灣現在因為地緣政治，面臨危機，他參選的目標，就是要化解美中對抗、且不能讓民進黨執政，而日後他也會訪問日本，並繼續舉行演講會和說明會，來說明自己如何達成目標。

➤➤➤曝將訪日 郭台銘爭取藍提名：能否被徵召在於民調呈現

➤➤➤郭台銘拋避戰訴求：化解美中對抗、不能讓民進黨執政

鴻海創辦人郭台銘結束訪美抵台後，5日舉行記者會。（記者程遠述／攝影）
鴻海創辦人郭台銘結束訪美抵台後，5日舉行記者會。（記者程遠述／攝影）

郭台銘也強調，感謝朱立倫和國民黨副主席連勝文，肯定自己是國民黨資產，也拜託大家接到民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘「讓黨中央有依據提名。」

郭台銘也表示，如獲國民黨徵召，會團結所有非綠陣營贏得2024大選、政黨輪替，但如果最後國民黨決定徵召侯友宜，他也會全力支持侯，幫助國民黨勝選，不能讓DPP繼續執政。

郭台銘 國民黨 提名

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