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蔡英文結束貝里斯訪問 下一站飛往洛杉磯

記者丘采薇／貝里斯即時報導
台灣總統蔡英文在貝里斯出席婦女賦權計畫成果展。記者丘采薇／攝影
台灣總統蔡英文在貝里斯出席婦女賦權計畫成果展。記者丘采薇／攝影

台灣總統蔡英文將結束出訪中美洲行程，今天早上她在貝里斯出席婦女賦權計畫成果展，也是此行在貝國最後一個活動。她期盼台貝兩國就婦女賦權及女權等重要議題持續分享經驗及相互交流，並繼續為幫助女性實現目標及激勵她們成為更好的自己而努力。蔡英文總統今天也在攤位上試吃貝里斯美食，並參觀貝國婦女手工製作的首飾、服飾等。

蔡英文今天抵達後，首先觀看婦女賦權計畫成果影片，並聽取貝國外交部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）簡介該計畫成果。

蔡英文致詞時表示，很高興參加今天的台貝婦女賦權合作計畫成果展，並在貝里斯和所有為這項計畫做出卓越貢獻的朋友們見面。剛剛看到合作成果的分享影片，令她深受感動，也感謝貝里斯外交、外貿暨移民部邀請她來見證這項進展。大家應該為貝里斯在婦女權利和賦權的躍進感到自豪。

蔡英文說，貝里斯是全球以婦女權益為優先考量的政府之一，在推動聯合國永續發展目標「實現性別平等」上的努力令人讚賞。台灣對於能夠和貝里斯政府及其外交部合作促進婦權，感到自豪。

蔡英文指出，自2021年起，台灣開始和拉丁美洲及加勒比海友邦共同推動「婦女賦權計畫」。透過這項計畫，台灣和貝里斯協助婦女提升就業技能，提供創業必需的諮詢與資源，希望能幫助大家儘早實現創業夢想和經濟獨立。

蔡英文提到，在影片中，看到貝國總督察芙拉（Froyla Tzalam）、總理布里仙紐（John Briceño）、總理夫人暨婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）、外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）及許多內閣閣員、地方政府首長和國會議員，都為此計畫奉獻心力。

蔡英文認為，因為大家的付出及參與，截至今日，婦女賦權計畫已協助700多位貝里斯婦女提升技能或創業，間接受益者更超過2000人。這些並不僅是數字，統計數據的背後是獲得真正支持的許多女性、家庭和幼童。她希望看到這些女性拓展自己的職涯和事業，也期盼在貝里斯的所有女性都享有更多蓬勃發展的機會。

蔡英文表示，如同貝里斯，台灣已就性別平權和婦女權利議題做出具體的承諾。因此，今天她想跟大家簡短分享台灣在這方面的進展。

蔡英文指出，從政府到企業，女性在台灣各行各業的代表性都不斷提升。現在，台灣的女性國會議員占比超過4成，女性中小企業主占比超過37%。除此之外，勵馨基金會等社福團體長期在台灣及鄰近區域倡議性別平等，「他們的工作對於為家暴受害者建立區域保護網至關重要。這些是我們長期致力推動婦女賦權及協助婦女增進自身權益的努力。」

蔡英文說，除了致力推動國內婦女賦權，台灣也和國際夥伴合作推動相關計畫，今天和大家分享成果的婦女賦權計畫便是其一。期盼看到女性在世界各地茁壯成長。

隨後蔡英文接受貝里斯婦女受益戶代表致贈紀念品，並在艾蜜麗亞及國際合作發展基金會秘書長項恬毅的陪同下，參觀婦女受益戶成果攤位，瞭解我協助友邦改善婦女族群經濟賦權及學習資源等方面的成果。

蔡英文 家暴 就業

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