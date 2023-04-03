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陸委會再批馬辦「顛倒是非」 訪中不應落入統戰陷阱

記者陳政錄／即時報導
對於馬英九的兩岸論述，陸委會與馬辦陷入口水戰。圖為陸委會副主委兼發言人詹志宏。記者陳政錄╱攝影
對於馬英九的兩岸論述，陸委會與馬辦陷入口水戰。圖為陸委會副主委兼發言人詹志宏。記者陳政錄╱攝影

台前總統馬英九赴中訪問祭祖，他的兩岸論述引起陸委會、馬英九辦公室的口水戰。對於馬辦指控陸委會公開倡議「兩國論」及違憲，陸委會3日下午發表三點說明，表示馬辦的指控是顛倒是非，強調「兩岸互不隸屬」是駁斥中國共產黨意圖吞併「中華民國台灣」的嚴正主張，中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，馬前總統不應呼應並落入其統戰陷阱。

陸委會3日發布新聞稿說，針對馬前總統辦公室聲明，批評本會公開倡議「兩國論」及違憲，大陸委員會3日說明如下：

一、 中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，長期以來就是台海客觀現狀與事實，符合中華民國憲法，更是駁斥中國共產黨圖謀吞併我國家主權領土的嚴正立場，也是台灣全體國民的共同堅持。

二、 中華人民共和國「憲法」妄稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，近期我八成以上民意均表達反對，馬前總統以此宣稱兩岸均堅持「一個中國原則」，悖離事實與台灣民意，各界自有公評。中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，在全民反對及國際聲援下，馬前總統更不應呼應並落入其統戰陷阱。

三、 政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；蔡總統上任以來，堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由。馬前總統辦公室所謂「違憲」及否定中華民國存在的指控，完全是顛倒是非。卸任國家元首赴陸言行動見觀瞻，應堅定維護台灣最大利益及社會共同期待。

在此之前，對於馬英九在與湖南學生座談時，表示「台灣、大陸都是中華民國」、「憲法上都屬於一個中國」，陸委會回應稱，對於馬唱和呼應中國共產黨企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，「我們表達高度遺憾」。

對於陸委會的說法，馬辦發表聲明回擊，說陸委會批評馬英九依據中華民國憲法提出的兩岸定位，公然倡議兩國論，請蔡英文總統表態，是否屬於政府立場，如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國是另一個國家。

中華民國 馬英九 華人

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