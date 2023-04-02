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5指標6步驟 「善終指標」讓人走得安詳有尊嚴

游錫堃：美國會訪團近期抵台 台灣要繼續努力自立自強

中央社宜蘭2日電
瓜國總統賈麥岱表示「台灣是唯一且真正的、對我們來說的中國」，立法院長游錫堃表示，瓜國總統所講的是中華民國台灣。記者戴永華／攝影
瓜國總統賈麥岱表示「台灣是唯一且真正的、對我們來說的中國」，立法院長游錫堃表示，瓜國總統所講的是中華民國台灣。記者戴永華／攝影

台立法院長游錫堃今天表示，美國最近會有國會訪問團抵台，只要台灣繼續努力自立自強，具有防衛意志，不要讓中共有可趁之機，有一天一定能成為正常國家。

游錫堃今日前往宜蘭縣冬山鄉，接連出席振安宮和定安宮揭匾儀典，他在振安宮接受媒體聯訪，記者詢問，台總統蔡英文正在瓜地馬拉訪問，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）說，台灣是唯一且是真正的中國。

對此，游錫堃說，「我們這邊是用中華民國跟他（指瓜地馬拉）建交」，賈麥岱提的中國就是中華民國，也等於指中華民國台灣，因為當時建交的名稱就是這樣，有歷史原由沒什麼特別。

游錫堃表示，倒是「愛爾蘭時報」記者莫瑞（Yvonne Murray）日前在例行記者會，詢問聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric），台灣人為何不能進入聯合國總部大樓，與台灣沒有邦交國家的記者都為台灣發聲。

游錫堃指出，美國最近會有國會訪問團抵台，捷克眾議院議長艾達莫娃日前率團訪台，大家現在對台灣非常友善，非常支持台灣，只要台灣繼續努力自立自強，具有防衛意志，不要讓中共有可趁之機，有一天一定能成為正常國家。

此外，游錫堃說，他非常肯定蔡英文這次的民主之旅，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關係，蔡英文已3年沒有出國，蔡英文的人格特質、行事作風是非常謹慎不高調，不會做出超過台灣能力的事情，不僅他和許多國人肯定，在國際上也肯定蔡英文學術作風。

游錫堃說，不久前他訪問美國見了一些人，大家有默契不公開，美國現在對台灣非常友善和支持，蔡英文這次出訪公開見了一些人，「有默契不公布的可能還有其他人也說不定，這我不知道，我沒問，她（蔡總統）也沒告訴我」。

對於前總統馬英九訪問中國的評價，游錫堃說，各界已有很多評價，不差他一人，他就不講了。

蔡英文 中華民國 中共

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