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丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

記者張議晨／高雄即時報導
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

台灣一名王姓女子和湯姓丈夫結婚六年，前年8月間，王女無意間打開湯男的工作用隨身碟，點開一個「神秘資料夾」後，發現裡面竟是湯男珍藏的多段性愛影片，女主角還曾是她的董姓女上司，且早在兩人婚後隔年，湯男就已出軌，崩潰的王女向董女求償100萬元台幣（約3.3萬美元），法官看完影片後，認為董女侵害王女配偶權判賠30萬元台幣（約9764美元）。

判決指出，王女和湯男2015年結婚，董女是湯男公司的主管，王女懷孕期間，也曾到同一公司任職，擔任董女公司的行政助理。

前年8月16日，王女在家無意間看到湯男工作用的隨身碟，好奇接上電腦後，發現一個以女方姓名取名的神祕的資料夾，在好奇心驅使下，王女打開資料夾，發現裡面全是性愛自拍照與影片。

崩潰的王女一個一個點開，發現影片男主角不僅是她老公，女主角還曾是她的頂頭上司，整個資料夾檔案多達259個，且拍攝時間最早是在2016年7月，原來早在她與湯男結婚剛滿半年，湯男就已出軌。

王女氣炸，認為董女明知道她與湯男結婚，兩人卻私下發生關係還拍影片存證，氣得將隨身碟影片留存當證據，對董女提告並求償100萬元。

高雄地院審理時，董女否認曾跟湯男在同一家公司上班，她和湯男只在2016年7月至隔年2月間交往，之後兩人生活都無交集，王女提供的照片跟影片拍攝的時間點，真實性有待商榷，何況有些影片只有拍到她，並沒有證明影片裡的男方是湯男。

法官為了釐清影片內容，將王女提供的性愛照片及影片截圖仔細觀摩，發現雖然有幾段照片、影片只有拍到董女，無法從畫面中確認與董女發生關係者是湯男，但部分影片確實有拍到湯男及董女兩人發生關係。

法官認為，王女2016年10月間，曾在臉書抒發成為人母的心情，董女也在下面留言「帶來給我照顧！你們去約會啦」，加上王女、湯男曾參加公司員工旅遊，當時合照董女也在場。比對影片拍攝日期後，董女與湯男拍片時，應該知道王女和湯男已婚，綜合相關事證，認定董女侵害王女配偶權，判董應賠償30萬元台幣。可上訴。

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