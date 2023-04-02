馬英九在湖南大學大談憲法：台灣、大陸都是中華民國國土

馬英九前總統在湖南大學學生交流中，高喊中華民國憲法及其內容，強調台灣大陸都是中華民國國土，兩岸應努力消除不必要的隔閡。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九 2日上午在和湖南大學師生座談交流致詞時，引用台灣在中華民國 1997年憲法增修條文中，列出台澎金馬與大陸都是中華民國國土；他同時指出，中國大陸1982年版的「憲法」，也寫到「台灣是中國不可分割的一部分」，雙方異曲同工。馬英九的意思是突顯「兩岸同堅持一中」，兩岸應努力交流消除隔閡。

馬英九不但在談話中高喊出中華民國，也明確告訴湖南大學師生，中華民國憲法內容為：「除了台澎金馬，大陸也是中華民國的一部分」。這是中華民國卸任元首，首次在大陸宣誓中華民國主權範圍。

據悉，1997年《中華民國憲法增修條文》，通稱憲法增修條文，當年是我中華民國政府為回應民主化的呼聲與台灣本土化風潮等政治情勢而新增的《中華民國憲法》條文。憲法增修條文的制定，在中華民國歷史及台灣歷史上均有著重大意義。條文將台灣、澎湖、金門、馬祖等實際管轄領土稱為「自由地區」（未直接指涉），僅有由自由地區之國民擁有完整的公民權利和政治權利（但部分僑民亦有選舉權）。

而大陸在鄧小平時代的1982年憲法，「台灣是中華人民共和國神聖領土不可分割的一部分」。後來的大陸2005年制定的「反分裂法」也就是源引這條，對大陸具有法律規範性的意義。

馬英九的原話如下：中華民國憲法增修時，中國是兩個部分；同時在中華民國的「兩岸人民關係條例」第二條有定義什麼叫做台灣地區，什麼叫做大陸地區。前者就是台、澎、金、馬，大陸地區就是台澎金馬以外的領土。所以不論是在台灣，在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國。「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

我知道在大陸的1982年的憲法前言裡面也有講，「台灣是中國不可分割的一部分」，所以這個事實很清楚。

他重提法國小說家阿爾豐斯·都德的著名小說「最後一課」，法國跟德國 原來是百年世仇，後來二戰後，一九六三年德法簽定合作條約，1963年的時候簽了一個合作的條約，雙方交換學生不但換交學生，而且學生交換後還住在那些人的家庭裡面，用這種方式來增進兩方的關係。後來兩國合作，成為歐盟主要力量。

因為法國跟德國既不同文也不同種，這麼困難的事都能做到；我們（兩岸）不但同人同文同種，而且雙方都堅持一個中國的利益立場，這一點非常的重要。