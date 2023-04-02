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台男外遇人妻上床百餘次辯不知已婚 「別和丈夫做」露餡

記者卜敏正／台東即時報導
阮姓男子與洪妻婚外情，2年發生100餘次性行為，卻辯稱「不知對方尚有婚姻關係」，法官不採信，判賠80萬元台幣。示意圖。（取材自Ingimage）
阮姓男子與洪妻婚外情，2年發生100餘次性行為，卻辯稱「不知對方尚有婚姻關係」，法官不採信，判賠80萬元台幣。示意圖。（取材自Ingimage）

台灣一名阮姓男子與洪男妻子婚外情，兩年發生100餘次性行為，經洪男發現提告，要求賠償148萬元台幣（約4.8萬美元），阮男卻辯稱「不知對方尚有婚姻關係」，但院方認為，兩人性行為頻繁，阮還曾提醒「不要和你丈夫做」，不採信阮辯詞，判阮應賠償洪男80萬元台幣（約2.6萬美元），可上訴。

洪男主張與妻結婚多年，並育有兩子女，2019年妻子利用參加語文班時認識阮男，經阮編造故事、送禮追求，二人發生婚外情，並於2019年6月至2020年9月間多次到汽車旅館，已嚴重侵害其配偶權，讓他受精神上痛苦，要求賠償包括撫慰金共148萬元台幣。

判決書指出，洪妻出庭時也證稱，自2019年起與被告發生超過100次性行為，但阮男卻辯稱其與對方性行為時，不知洪妻婚姻關係，之後又說洪妻曾告訴他想離婚、因小孩才沒離，阮辯詞矛盾。

法官也認為，阮與洪妻性行為前，還曾要求洪妻勿與丈夫性行為，另兩人性行為次數頻繁，卻不知對方婚姻狀況與常理不合，認定阮已侵害洪男配偶權，應負侵權行為損害賠償責任。審酌阮與洪妻發生性行為次數、及雙方學經歷、財產情況，判賠償慰撫金80萬元台幣。

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