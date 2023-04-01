赴湖南日軍受降地參觀 馬英九：要警惕並避免戰爭發生

湖南大學紅樓，是抗日勝利後第四戰區受降儀式所在地。（取材自網易新聞）

前總統馬英九 於當地時間2日赴湖南大學紅樓日軍受降地參觀，湖南大學紅樓是抗日戰爭長衡嶽地區受降儀式的舉行地，也是中國大陸全國重點文物保護單位。如今已煥發出新生，成為學校最重要的標誌性建築，也是年輕人潮湧動的「網紅打卡點」。馬英九一一 詢問陳列照片，並讓講解員還原當時受降典禮情況。他表示，中華民族要自立自強不讓外族欺凌，更要警惕並避免戰爭的發生。

2日上午9時30分，馬英九一行來到湖南大學科學館，於1933年胡庶華校長任內興建，由土木系蔡澤奉教授設計，1935年6月竣工。為當時湖南省內規模最大的公共建築，動工時舉行了盛大的開工典禮。

「七七事變」後，湖南大學遭受了史無前例的劫難，在日機的狂轟濫炸中，校區建築僅留下三分之一，科學館亦不能倖免於難，深受重創。

1945年9月15日，抗日戰爭中國戰區中國陸軍第四方面軍長衡嶽地區受降儀式，在科學館裡的一間教室裡舉行。

湖南大學科學館，是是抗日勝利後第四戰區受降儀式所在地的今與昔。（記者賴錦宏／攝影）

湖南大學作為唯一一所舉行侵華日軍受降儀式的中國大學，見證了歷史時刻，科學館因而成為一座凱旋之樓。對此，當年報紙曾如此評述「這其實不只是岳麓山下湖南大學一所學校的榮譽，更是我們這座城市的驕傲」。

據介紹，當時受降典禮開始。第四方面軍第一處第一科科長王重之上校導引日方投降代表、日軍第20軍司令官坂西一良中將，及其參謀長伊知川庸治少將、參謀西鄉從吾大佐、副官凌邊誠夫中佐和一名翻譯等入場。坂西等穿軍禮服，立定脫帽，對四國領導人肖像行禮，繼對代表中國國民革命軍總司令部受降的主官、第四方面軍司令官王耀武鞠躬致敬。

王耀武欠身示意，即命坂西就坐至指定席次，呈驗身份證明文件，繼而在《指示日軍投降繳械辦法之武字第一號訓令》文件上簽名，交由羅幸理宣讀中文。

中方日文翻譯為湖南大學機械系教授陳孝祖，他早年畢業於東京帝國大學。董宗山負責將文件作英文翻譯。三輪宣讀完畢，中方代表將訓令交向坂西一良。坂西起立，雙手接受，表示謹遵奉行，並在受領證上簽字蓋章，由伊知川庸治兩手捧呈王耀武。王耀武接過後，即命坂西一良為首的日方一干人等退出。

短短數十分鐘的典禮，標誌著在日寇炮火下屈辱地生活、抗爭了八年的湖南人，真正宣告湖南抗戰取得了徹底勝利。

馬英九在參觀時表示，湖大見證了慘烈抗日戰爭的結束，令人感受到戰爭的可怕，中華民族要自立自強，也讓大家要警惕並避免戰爭的發生。