我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠爆炸7死 她掉巧克力液鍋裡保命

川普3日飛紐約過夜 4日現身曼哈頓法院…維安大挑戰

赴湖南日軍受降地參觀 馬英九：要警惕並避免戰爭發生

特派記者賴錦宏／長沙即時報導
湖南大學紅樓，是抗日勝利後第四戰區受降儀式所在地。（取材自網易新聞）
湖南大學紅樓，是抗日勝利後第四戰區受降儀式所在地。（取材自網易新聞）

前總統馬英九於當地時間2日赴湖南大學紅樓日軍受降地參觀，湖南大學紅樓是抗日戰爭長衡嶽地區受降儀式的舉行地，也是中國大陸全國重點文物保護單位。如今已煥發出新生，成為學校最重要的標誌性建築，也是年輕人潮湧動的「網紅打卡點」。馬英九一一詢問陳列照片，並讓講解員還原當時受降典禮情況。他表示，中華民族要自立自強不讓外族欺凌，更要警惕並避免戰爭的發生。

2日上午9時30分，馬英九一行來到湖南大學科學館，於1933年胡庶華校長任內興建，由土木系蔡澤奉教授設計，1935年6月竣工。為當時湖南省內規模最大的公共建築，動工時舉行了盛大的開工典禮。

「七七事變」後，湖南大學遭受了史無前例的劫難，在日機的狂轟濫炸中，校區建築僅留下三分之一，科學館亦不能倖免於難，深受重創。

1945年9月15日，抗日戰爭中國戰區中國陸軍第四方面軍長衡嶽地區受降儀式，在科學館裡的一間教室裡舉行。

湖南大學科學館，是是抗日勝利後第四戰區受降儀式所在地的今與昔。（記者賴錦宏／攝影...
湖南大學科學館，是是抗日勝利後第四戰區受降儀式所在地的今與昔。（記者賴錦宏／攝影）

湖南大學作為唯一一所舉行侵華日軍受降儀式的中國大學，見證了歷史時刻，科學館因而成為一座凱旋之樓。對此，當年報紙曾如此評述「這其實不只是岳麓山下湖南大學一所學校的榮譽，更是我們這座城市的驕傲」。

據介紹，當時受降典禮開始。第四方面軍第一處第一科科長王重之上校導引日方投降代表、日軍第20軍司令官坂西一良中將，及其參謀長伊知川庸治少將、參謀西鄉從吾大佐、副官凌邊誠夫中佐和一名翻譯等入場。坂西等穿軍禮服，立定脫帽，對四國領導人肖像行禮，繼對代表中國國民革命軍總司令部受降的主官、第四方面軍司令官王耀武鞠躬致敬。

王耀武欠身示意，即命坂西就坐至指定席次，呈驗身份證明文件，繼而在《指示日軍投降繳械辦法之武字第一號訓令》文件上簽名，交由羅幸理宣讀中文。

中方日文翻譯為湖南大學機械系教授陳孝祖，他早年畢業於東京帝國大學。董宗山負責將文件作英文翻譯。三輪宣讀完畢，中方代表將訓令交向坂西一良。坂西起立，雙手接受，表示謹遵奉行，並在受領證上簽字蓋章，由伊知川庸治兩手捧呈王耀武。王耀武接過後，即命坂西一良為首的日方一干人等退出。

短短數十分鐘的典禮，標誌著在日寇炮火下屈辱地生活、抗爭了八年的湖南人，真正宣告湖南抗戰取得了徹底勝利。

馬英九在參觀時表示，湖大見證了慘烈抗日戰爭的結束，令人感受到戰爭的可怕，中華民族要自立自強，也讓大家要警惕並避免戰爭的發生。

馬英九 九一一

上一則

台清明連假7車高速公路追撞 2死1傷

下一則

馬英九湖南行 將在兩岸音樂節目「彩蛋」現身

延伸閱讀

馬英九祭祖 有馬氏鄉親想拉橫幅 出於這原因不被准許

馬英九祭祖 有馬氏鄉親想拉橫幅 出於這原因不被准許
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」
馬英九和家人參觀岳雲中學 對智育體育並進讚許不已

馬英九和家人參觀岳雲中學 對智育體育並進讚許不已

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
蔡英文離美前晤眾院民主黨領袖 傳下周雷根圖書館演說被取消

蔡英文離美前晤眾院民主黨領袖 傳下周雷根圖書館演說被取消