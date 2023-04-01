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蔡英文瓜地馬拉行 登上馬雅神廟「我體能還不錯」

記者丘采薇／瓜地馬拉即時報導
蔡英文總統說明登上二號神廟的感想，她認為風景很遼闊。（記者丘采薇／攝影）
蔡英文總統說明登上二號神廟的感想，她認為風景很遼闊。（記者丘采薇／攝影）

蔡英文總統今天在邦交國瓜地馬拉展開第二天行程，一早就前往蒂卡爾（Tikal）國家公園參訪馬雅文化遺跡。瓜國總統賈麥岱及外交部長布卡羅一起搭乘蔡總統的華航專機從瓜地馬拉市飛往馬雅國際機場，隨後再驅車約1個多小時到達目的地。

蔡英文及賈麥岱等人抵達後，先在一號神廟及二號神廟之間的中央廣場欣賞還原馬雅時代的數項表演，包括點燃篝火及馬雅傳統球賽、侍女舞等。

馬雅古城二號神廟。（記者丘采薇／攝影）
馬雅古城二號神廟。（記者丘采薇／攝影）

復刻馬雅時代球賽表演。（記者丘采薇／攝影）
復刻馬雅時代球賽表演。（記者丘采薇／攝影）

隨後蔡英文在總統府秘書長林佳龍、布卡羅及立委陳明文、陳歐珀、邱臣遠陪同下，登上約38公尺高的二號神廟（面具神廟），並在神廟上向眾人揮手。

蔡英文總統登上馬雅古城二號神廟。（記者丘采薇／攝影）
蔡英文總統登上馬雅古城二號神廟。（記者丘采薇／攝影）

蔡英文走下二號神廟之後，和賈麥岱一起接受媒體訪問。被問神廟上風景如何？蔡英文說，非常遼闊，真的很棒，「很歡迎國人來這裡走走看看，認識我們的友邦，還有友邦歷史跟文化。」

隨後媒體問，知道這裡是星際大戰拍攝景點嗎？蔡英文用驚訝語氣說，「真的嗎，我不知道。」

馬雅古城一號神廟。（記者丘采薇／攝影）
馬雅古城一號神廟。（記者丘采薇／攝影）

被問到走上去會不會累，蔡英文說，「有點喘，但走到上面以後就沒什麼。」媒體又問是否跟平常有跑跑步機有關係？蔡總統說，「怎麼又提跑步機，我的體能還算不錯，我要上去之前，賈麥岱還跟我說加油。」賈麥岱也當場用中文說了一句「加油」。

媒體也問，馬雅文明已經有3000年歷史，來到這裡是否有希望邦誼永固的意義？蔡英文說，當然是希望邦誼永固，3000年也不為過。賈麥岱接著說，確實是這樣。

蔡英文 邦交 機場

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