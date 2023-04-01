馬英九用湖南話祭祖 胡錫進誇：沒想到說這麼好

馬英九前總統掃祖父墓，兩度掩面哭泣。(記者賴錦宏／攝影)

北京 時間1日上午，前總統馬英九 攜家人來到湖南省湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村，在馬家祖墓前祭拜祖父馬立安，表達慎終追遠之意。回鄉途中，遇到當地群眾問候「歡迎回家」，馬英九用湖南方言回應：「湘潭伢子回來了！」

馬英九的湖南話連前環球時報前總編胡錫進也誇「沒想到說得這麼好」。

新華社報導，第一次回到祖籍地的馬英九宣讀祭祖文和受訪時幾度哽咽，不時拭淚。「多年來的願望實現了！」馬英九動情地說，他沒見過祖父，但一直心心念念希望來祭祖。今天看到祖父的墓，內心非常感動。「慎終追遠，民德歸厚矣。這是我們中國人道德教育 非常重要的一部分。」

祭祖儀式開始，馬英九與三位姊姊、一位妹妹等家人肅立墓前。儀式遵循當地世代承襲的習俗，鳴炮之後，馬英九和家人行三上香禮。馬英九敬獻鮮花、果品後，用湖南方言宣讀祭祖文。

馬英九在祭祖文中說：「親愛的公公，這是我一生第一次來大陸祭祖與探親，內心非常感動。您的遺訓使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守。這是我們人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。」

馬英九獻酒後，攜家人向祖墓行三鞠躬禮。再次鳴炮後，儀式完成。

臨別時，馬英九再次走到墓碑前，俯身觀看碑刻，並與家人拍照留念。