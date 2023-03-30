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馬英九讚中國防疫「人類的貢獻」 綠委嗆馬的多重宇宙

記者林銘翰／台北即時報導
中華民國前總統馬英九上午參訪辛亥革命武昌起義紀念館。(記者賴錦宏／攝影)
中華民國前總統馬英九上午參訪辛亥革命武昌起義紀念館。(記者賴錦宏／攝影)

中華民國前總統馬英九今天臨時增加行程，前往武漢參觀疫情展覽，他聲稱是要給記者一個驚喜，民進黨立委林楚茵表示，馬英九面對武漢肺炎疫情肆虐，真的是「馬的多重宇宙」，竟然能還講出「感到非常敬佩」這種鬼話。

馬英九上午參觀武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」，原本馬英九辦公室提供的參訪行程沒有武漢市檔案館，馬辦在昨天公布行程有所更新，原本在武漢大學的學生交流更改成為今天。

林楚茵在臉書發文說，馬英九到中國武漢市檔案館參觀「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」，接受中國大內宣就算了，竟然還能講出「中國疫情初步做到好的控制，沒有大幅向外擴張，讓他感到非常敬佩，這不只是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻」這樣的鬼話。

林楚茵說，她完全不敢相信自己聽到了什麼，中國人民都被封城到發起白紙革命，中國政府到底對中國、對人類到底有什麼貢獻。

林楚茵指出，3年來所有因此失去健康、失去生命、及失去家人，所有為了保障國民健康的醫護還有每一個人，在馬英九的腦海裡都，沒有他的祖國具有意義，「馬英九的防疫多重宇宙，黨說沒有外擴就沒有」。

林楚茵還說，當中國解說員說到「當時由於民進黨當局的不斷阻擾，迫使台灣同胞有家難回」時，馬英九竟然還說「不好意思，我們的政府造成你們的困擾」，無視中國才是拒絕合作的一方，馬英九幫中國扯台灣後腿。

民進黨立委吳思瑤痛批，馬前「這個」認為全人類都該為武漢肺炎感謝中國，馬英九不譴責還感謝，跪舔無下限，請問全球確診死亡的682萬人、因為武漢肺炎而蒙受經濟損失、生活困境的受害者會同意嗎，「正告馬前『這個』，吃人血饅頭是會有報應的」。

馬英九 武漢 疫情

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馬英九讚武漢抗疫 指中國防疫「是對全人類的貢獻」

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