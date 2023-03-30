郭台銘：領導人應該把台灣打造成科技島 而不是彈藥島

郭台銘與馬里蘭大學的台灣學生，暢談AI改變產業的競爭力。(郭台銘辦公室提供)

鴻海創辦人郭台銘 訪美展開「科技經濟開拓之旅」，在美東時間3月29日上午，與馬里蘭大學台灣同學會相見歡，暢談AI 發展如何改變產業競爭力。

被問到未來台灣的發展，郭台銘指出，有鑑於近年來美中局勢日趨複雜， 國家領導人應該要運用優勢，把台灣打造成「科技島」，而不是「彈藥島」。

他提到：「根據自身在產業界五十年的經驗認為，年輕人才應是政府真正必須投資 、栽培、關懷的對象。據我了解，留學生中有很多科技人才，需求都沒有被滿足。如果有一天我能掌握台灣資源，一定會妥善運用，並投資在年輕科技人才身上，並建立一個適合發展的環境。」

郭台銘在專題演講中，談到自己對AI發展速度驚人感到驚訝，並表示曾率領企業在全球超過30個經濟發達的國家與地區設廠，透過大數據的運用和分析，並結合到工廠端的實體製造，以數據分析達到成本、產能最優化的目標，後來進一步延伸到醫學領域。

然而，即便自己很早就投入AI研究，卻也發現該領域的潛能和發展浩瀚無窮。 因此，有感於科技的快速發展，台灣必須與最好的團隊學習、合作，在建立夥伴關係的同時，培育下一代，這也是此行訪問智庫、學術機構、與學生和產業 界代表交流的重要原因。

面對AI的運用將改變人類競爭力的衡量與排序，郭台銘過去在台灣提出過 「AI村里」規劃，用大數據連結每個一村里長辦公室，進行包括食、衣、住、 行等一系列規劃，不僅減輕許多警察勤務，里長也更能專注為里民服務。

談到有關未來科技人才如何落地台灣的問題，郭台銘認為：「正因為台灣過去沒有具有產業運作背景的人來領導台灣，缺乏產業經驗及規劃能力，自然很難打造出合適的留才環境。如何運用政策和技術人才的專業力量，鼓勵年輕人回台、留台及創業，資策會、工研院都要一起努力。台灣有很多資源都被浪費了，這不只單靠一個人的力量就能夠改變。所以，這也是 我為何在昨天，與馬里蘭大學簽訂MOU的原因。我們必須要整合不同的產業和專業資源，來為台灣共同思考，並建立更友善的產業平台，讓許多高端技術人 才，願意留在台灣。」

在會後訪談中，郭台銘進一步補充道：「政治只是過渡，應該要為經濟服務。因此，傾聽留美科技人才的聲音，並作深度的考察，成為本次訪美重要的 行程之一。近幾年來，有越來越多科技背景的人才，開始投入政治場域，這是好事，我很支持。」