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台國安局長：蔡英文訪美「不會製造意外」

記者程嘉文
國安局長蔡明彥回答立委江啟臣，表示蔡總統此次訪美，並不會製造意外。(取材自立院議事直播畫面)
國安局長蔡明彥回答立委江啟臣，表示蔡總統此次訪美，並不會製造意外。(取材自立院議事直播畫面)

台灣國安局長蔡明彥表示，預期蔡英文總統過境美國期間與美國眾院議長麥卡錫會面的狀況，將沒有去年8月，前任議長裴洛西抵台那麼嚴重。對美中台三方來說，沒有意外就是共同利益，會透過溝通避免意外發生。

蔡明彥是在立法院外交國防委員會，答覆國民黨立委江啟臣質詢時，作了以上表示。江啟臣說，蔡英文總統訪美，過程會不會有意外。蔡明彥答，每個環節都有密切討論。江啟臣追問，如何看待中共國台辦批評蔡麥會違反一中原則。蔡明彥表示，這次蔡英文與麥卡錫議長會面地點在美國，預估衝擊沒有上次裴洛西訪台那麼大。

蔡明彥答覆國民黨立委陳以信質詢時說，預估此次蔡英文與麥卡錫會面，局面不若上次複雜。目前星、馬、西、法、歐盟執委會高層都在大陸訪問，一旦局勢緊張，他們會中止訪問。

陳以信表示，總統出國，國安會秘書長顧立雄居然不隨行。蔡明彥說，如果有需要時，可以舉行視訊會議；即使當時總統在飛機上，通話也沒有問題。

江啟臣說，中共可不可能利用蔡英文返台時，再度在台灣周邊舉行軍演？蔡明彥說，不能排除，目前本來就是共軍的演訓期，例如目前在南海有操演。預估對方可能採取的方式，一是戰備警巡的增加，二是舉行實戰化演訓。

軍情局長楊靜瑟指出，軍情局與國防部電展室，會持續監控共軍動態。

對於大陸方面表達堅決回擊說法，蔡明彥說，中共一向都如此，目前沒有發現特殊異常狀況，會保持密切注意。

蔡明彥表示，目前對美中台三方而言，共同利益就是沒有意外，彼此會透過溝通，避免意外發生。不排除美國總統拜登與中共總書記習近平通話，雙方本來就在進行，但因為2月的氣球闖入領空事件中斷。

蔡英文 江啟臣 中共

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