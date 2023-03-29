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國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓

特派記者賴錦宏／武漢即時報導
馬英九30日上午，赴辛亥革命武昌起義紀念館參訪。(記者賴錦宏／攝影)
馬英九30日上午，赴辛亥革命武昌起義紀念館參訪。(記者賴錦宏／攝影)

中共中央台辦主任、國台辦主任宋濤將於北京時間3月30日晚間六點至七點，在武漢東湖賓館會見中華民國前總統馬英九一行，隨後宴請。宋濤將在未來幾天陪同馬英九一行的湖北、湖南行程。包含馬英九祭祖、掃墓等行程。國台辦副主任陳元豐也陪同會見及未來幾天旅程。

馬英九總統30日行程滿檔，上午先去辛亥革命武昌起義紀念館，接著去武漢檔案館；下午則是去武漢大學參加學生座談交流會。原本還安排了湖北省博物館。但後來取消。

工作人員透露：30日上午8時45分將參觀辛亥革命博物館、10時45分參訪武漢抗疫展覽；下午15時40分參觀武漢大學，並與學生進行座談，預計於18時會見國台辦領導。

會見預計在一小時內結束，緊接著進行晚宴。除宋濤外，湖北省領導人、湖北省台辦主任也參加宴請。

由於工作要求得十分細膩，大陸方面工作人員，幾乎每晚都開會到十一點，才會給兩岸媒體次日上午的行程。「因為行程一直有變化」。

上午在辛亥革命武昌起義紀念館、武漢檔案館，都是淨空狀態，維安人員在馬一行抵達前已經把現場清空，民眾只能遠遠圍觀車隊的抵達和離開。

馬英九30日上午，赴辛亥革命武昌起義紀念館參訪，並與「大九學堂」台灣學子們合影留...
馬英九30日上午，赴辛亥革命武昌起義紀念館參訪，並與「大九學堂」台灣學子們合影留念。(記者賴錦宏／攝影)

武漢 馬英九 博物館

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