我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文抵紐約前夕 白宮：中不應以此為藉口挑釁台海

一洲焦點／蔡英文抵紐約 美中台再角力、田州小學濫射

藍批打壓言論自由 民進黨：扭曲孫曉雅發言貽笑國際

記者林縉明／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬。本報資料照片
民進黨發言人謝佩芬。本報資料照片

國民黨引用美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）訪談內容，指民進黨「打壓不同意見」、是麻煩製造者的言論，民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨完全是刻意扭曲AIT處長孫曉雅的發言脈絡，不僅張冠李戴，劃錯重點，整體發言貽笑國際，應該深切檢討，並希望國民黨好好弄清楚訊息澄清、議題辯論，以及打壓言論自由的差異，以免尷尬。

謝佩芬表示，民進黨創黨之初致力於對抗國民黨的威權統治，一路走來，捍衛台灣的言論自由不曾改變。本月初，國際機構自由之家（Freedom House）公布的「2023年全球自由報告」中，台灣持續被列為「自由」國家，獲得94分，為亞洲第二，國人同感榮耀。台灣政府對言論自由的保障，獲國際肯定，何來打壓不同意見之情事？

謝佩芬強調，孫曉雅已說明她的工作是盡力去做必要的澄清，然而不知道國民黨是刻意斷章取義孫處長的發言，還是理解能力有問題，竟能將孫處長的話跟打壓言論自由扣連在一起，令人十分錯愕。

謝佩芬說，在該訪談中孫曉雅明確指出，所謂撤僑、滅台論等訊息，明顯是錯誤的；針對台積電赴美投資設廠，引發掏空台灣質疑，孫曉雅也表示，她不認為赴美設廠會損害台積電對台灣的價值。

謝佩芬說，孫曉雅所反駁的這些言論，恰巧都是國民黨人士近來熱衷散播的論點。例如前國民黨立委蔡正元前不久得意洋洋地表示，白宮有「毀滅台灣」計畫，在AIT出面澄清後，至今仍未見國民黨上下有任何反省。

謝佩芬指出，今天是蔡英文總統出訪友邦的日子，本次行程也將過境美國，為台灣拚外交，奉勸國民黨，與其捍衛疑美論的存在，不如將重心放在了解國際情勢發展，才不會繼續鬧笑話。

國民黨 孫曉雅 民進黨

上一則

馬英九見湖北書記：兩岸應求同存異 才能行穩致遠

下一則

馬英九一行在武漢「長江夜遊」欣賞燈光秀

延伸閱讀

馬英九祭祖之旅 國民黨海外部副主任鍾維君籲別抹紅

馬英九祭祖之旅 國民黨海外部副主任鍾維君籲別抹紅
國民黨傳「疑侯論」？尚未表態選2024 侯友宜這樣說

國民黨傳「疑侯論」？尚未表態選2024 侯友宜這樣說
馬英九訪中行 國民黨海外部副主任鍾維君：別抹紅

馬英九訪中行 國民黨海外部副主任鍾維君：別抹紅
談疑美論 AIT孫曉雅挺言論自由 媒體人：打蔡政府耳光

談疑美論 AIT孫曉雅挺言論自由 媒體人：打蔡政府耳光

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄
氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報
田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面
搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因