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接見捷克眾議長訪團 陳建仁：盼加強台捷合作

記者鄭媁／台北即時報導
捷克眾議長艾達莫娃今下午拜會行政院長陳建仁，陳建仁致贈艾達莫娃「南街殷賑複製畫」及其他訪賓「層層食器餐具組」。圖／台行政院提供
捷克眾議長艾達莫娃今下午拜會行政院長陳建仁，陳建仁致贈艾達莫娃「南街殷賑複製畫」及其他訪賓「層層食器餐具組」。圖／台行政院提供

台灣行政院長陳建仁今下午接見捷克眾議長訪問團。他在致詞時表示，誠摯感謝捷克對台灣國際參與的支持，相信台灣與捷克的合作不僅是互惠互利的夥伴關係，更能在共同努力下，為全球人民創造福祉。眾議長艾達莫娃表示，此行除表達對民主夥伴的友誼與支持，也要深化雙方全方位合作。

陳建仁指出，台灣與捷克相距逾9千公里，雙方因理念相近而發展出友好情誼，今年捷克新任總統帕維爾在勝選結果公布後，即與蔡英文總統通話，肯定雙邊共享自由、民主與人權價值，及深化雙邊各領域合作，更展現民主夥伴彼此珍惜、扶持共榮的精神。

陳院長表示，台捷不僅高層互動頻密，雙邊貿易額每年亦持續穩健成長，近期更在經貿、科技、醫衛、文化及教育等層面加強合作，並在智慧機械、網路安全、綠色能源及教育等面向簽署合作備忘錄，成果豐碩。此外，第18屆台捷經濟合作會議在暌違4年後，再度在台灣盛大舉辦，透過民間企業的直接對話及交流，擴大雙邊經貿往來，為雙方人民創造實質利益。

陳建仁表示，衷心感謝捷克對台灣國際參與的支持，相信台灣與捷克的合作不僅是互惠互利的夥伴關係，更能在共同努力下，為全球人民創造福祉。相信台灣人民的真誠善良與臺灣美好的風光，將讓訪團此行豐富難忘，也盼望雙方持續合作，共同推動台捷關係更上層樓。

艾達莫娃指出，此行來台有兩大目標，首要是表達對捷克民主夥伴台灣的友誼與支持，尤其雙方共享許多重要的普世價值，包括維護人權、民主、自由、寬容，並反對為了私利，對鄰國無端發動戰爭，進行侵略與武裝衝突。

至於第二個目標，艾達莫娃表示，要深化雙方全方位合作，捷克與台灣正如火如荼展開一系列合作計畫，包括交換學生、歷史文物展覽交流、強化貿易及投資等，他們十分樂意與志同道合的民主夥伴台灣，一起分享捷克最有價值且獨特的技術與專業。

對於華航自7月起正式開通「台北—布拉格直航」，艾達莫娃表示熱烈歡迎，雙邊直航不僅有助促進雙方商業活動，更增進彼此文化與人文的交流，讓兩國人民藉由直航旅遊觀光，進一步欣賞彼此的美景。

捷克眾議長艾達莫娃今下午拜會行政院長陳建仁，陳建仁致贈艾達莫娃「南街殷賑複製畫」...
捷克眾議長艾達莫娃今下午拜會行政院長陳建仁，陳建仁致贈艾達莫娃「南街殷賑複製畫」及其他訪賓「層層食器餐具組」。圖／台行政院提供

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