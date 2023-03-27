馬英九採訪團專車掉隊、司機迷路…兩岸記者大迷航

由於司機導航錯誤，採訪馬英九的媒體團車輛，在上海虹橋機場附近演出「迷航記」。記者賴錦宏/攝影

前總統馬英九 今天下午抵達上海浦東機場 後，隨即搭陸方安排的專車前往虹橋火車站。由駐京台灣媒體組成的採訪團隨後也搭專車前往，但這輛專車卻掉隊，沒有按時搭到預定安排的高鐵班次。晚了一個小時才抵達南京。「記者迷航記」由於台灣網路媒體的全程直播，使數萬大陸網友也熱烈討論，一些微博網友表示：「在魔都迷路沒事，沒有迷失就好」。

這次隨行採訪的台灣媒體有限，北京 只開放長期駐點的台灣媒體採訪馬英九大陸行。今天上午官方人員才告訴媒體，要搭乘晚間7時的高鐵班次前往南京。

下午媒體記者在接受安檢進入浦東機場的停機坪，在拉起的紅線前採訪完馬英九抵達中國大陸的時刻後，媒體也隨即搭乘官方安排的專車前往高鐵站。

但是，載著台媒的媒體車卻未能在官方開道引導下趕上班次，原本預計要與馬英九一同搭乘相同的高鐵班次，計畫趕不上變化，在晚上6時半卡在上海的車陣當中，未能在晚間7時趕到高鐵站。

在這趟車程上，上海官員急忙聯繫，並不斷催促司機找到路、仔細看導航。不過安排的司機還一度迷路，即使有導航仍迷失方向。後來上海市台辦主任鍾曉敏登車親自向台灣記者致歉。

到了晚上7時17分，媒體專車才抵達虹橋火車站，但馬英九一行人早已搭上高鐵離去。於8點鐘準時抵達南京。