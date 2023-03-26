我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台宏斷交 這6天發生什麼事？

封面故事／這6名女性 為非裔做非凡貢獻

國民黨新兩岸論述：九二共識就是中華民國

記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨近月密集討論兩岸政策論述，已有初步共識，國民黨將訴求「九二共識就是中華民國」。(本報系資料照片)
國民黨近月密集討論兩岸政策論述，已有初步共識，國民黨將訴求「九二共識就是中華民國」。(本報系資料照片)

2024大選逼近，國民黨近月密集討論兩岸政策論述，目前已有初步共識。本報系聯合報掌握，未來國民黨仍會以「九二共識」作為兩岸政策重要依據，但不再強調「一中各表」，將訴求「九二共識就是中華民國」。

批綠仇中 兩岸走進死胡同

國民黨這項討論中的兩岸政策論述是由黨中央與智庫合作進行，目前尚未定案也未公開，未來也將持續調整。國民黨認為，九二共識因為時空環境轉變，功能已不復過往，尤其在民進黨執政7年裡，兩岸關係不睦壓縮了九二共識的模糊空間，降低了其戰略功能，在台灣內部的接受程度更大幅下降，甚至被汙名化，成為被民進黨攻訐的焦點。

國民黨指出，民進黨無法擺脫「仇中恐共」思考，讓「逢中必反」成為唯一的政治選擇，不見彈性作法，讓兩岸關係走進了死胡同。如何遠離意識形態，以國家長治久安與民眾福祉為出發點，累積雙方互信、建構穩定交流架構是政府與國家領導人的責任，因此研擬「九二共識，就是中華民國」的主張。

最大公約數 爭取選民認同

這項討論中的新主張，主要是針對國際盟友及國內民眾，在最大公約數「中華民國」上爭取最廣泛的支持，讓兩岸關係能夠盡早回歸正常運作。國民黨評估，此說法簡單明確，亦能得到國民黨支持者及中間選民認同。

國民黨認為，北京一直不願正視中華民國存在的事實，但堅持「九二共識」為兩岸復談的基礎，所以接受了「九二共識」就等於接受了中華民國存在。

落實兩岸政策 提出3步驟

相關討論內容特別提到，應該避免使用任何涉及數字「一」的兩岸交流架構或合作模式，因為「兩岸統一」仍是北京最重要、也是唯一的戰略目標。過往許多涉及兩岸合作模式，例如「一國兩制」、「一國兩席」、「一國兩區」都涉及數字「一」，給外界終極統一印象，也無法得到大部分國人認同，因此建議不再強調1個中國各自表述的「一中各表」。

對如何落實兩岸政策的路徑圖？黨內討論提出三點，包括累積國內共識，建構中華民國的國家利益；在九二共識基礎上恢復兩岸兩會（海基、海協）事務性協商；在事務性協商重新上軌道後，評估與對岸洽談、協商兩岸行為準則。若以上都能順利達成，未來可進一步商議台灣及周邊海峽為永久非軍事區，甚至可開始評估簽署兩岸和平協議的可能與可行性。

國民黨 中華民國 民進黨

上一則

郭台銘明晚訪美首站到波士頓 郭辦：明天跟大家報告

下一則

台宏斷交 這6天發生什麼事？

延伸閱讀

台北、宏都拉斯宣布斷交 台只剩13邦交國

台北、宏都拉斯宣布斷交 台只剩13邦交國
金溥聰：公開徵詢=挖坑叫侯友宜跳 最好他被動接受徵召

金溥聰：公開徵詢=挖坑叫侯友宜跳 最好他被動接受徵召
中華民國青年節圖片展 南加全僑慶賀

中華民國青年節圖片展 南加全僑慶賀
觀察站／國民黨徵召慢？有不得不慢的顧慮

觀察站／國民黨徵召慢？有不得不慢的顧慮

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體
「仙劍CP」奪微博之夜最大獎 胡歌謝劉亦菲幸福十年之約

「仙劍CP」奪微博之夜最大獎 胡歌謝劉亦菲幸福十年之約
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議