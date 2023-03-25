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宏都拉斯宣布與台斷交 「不再有任何官方接觸」

台宏斷交前要24.5億美元援助 台外長：感覺他們就是要錢

記者陳熙文／台北即時報導
前邦交國宏都拉斯外交部發表聲明，宣布與台灣斷絕外交關係，台外交部長吳釗燮一早在外交部召開記者會，宣布終止與宏都拉斯的邦交關係。（記者許正宏／攝影）
前邦交國宏都拉斯外交部發表聲明，宣布與台灣斷絕外交關係，台外交部長吳釗燮一早在外交部召開記者會，宣布終止與宏都拉斯的邦交關係。（記者許正宏／攝影）

台灣與友邦宏都拉斯斷交成定局，不但宏都拉斯外交部稍早發出聲明，台外交部也在美東時間25日晚9時30分舉行記者會，正式宣布因溝通無效，為了維護國家主權和尊嚴，正式停止和宏都拉斯邦交關係。對於有記者提問宏都拉斯要求金援部分，外交部長吳釗燮指宏國在斷交前要求24.5億美元的鉅額援助，認為他們是要錢不是要醫院。

吳釗燮表示，宏都拉斯對台灣要求的金援都是白紙黑字有證據的，不管他們如何說明，都不會有任何錯誤。他指出，宏國曾在去年提出援助要求，一為4500萬美元蓋一座醫院、二為3億元蓋一座水壩，以及希望台灣能夠幫忙償還20億美元的宏國國債

而這幾項要求，吳釗燮表示，在兩國斷交前夕，宏都拉斯外交部長於3月13日又撰寫一封信給他，又針對相關項目做出金額調整，原來4500萬美元的醫院，提高至9000萬美元、3億元的水壩則提高金額至3.5億美元，並同樣要求希望台灣能夠協助償還20億美元的國債。

對此，吳釗燮表示，台灣在協助其他國家都是以計畫為導向，若友邦有蓋醫院的需求，台會承諾協助蓋醫院，或提供相關器材，協助營運，而不是說友邦說要9000萬美元要蓋醫院，就無條件給予金援；至於宏國去年與今年提出截然不同的價格，「感覺他們是要錢不是要醫院」。

吳釗燮強調，如果友邦要求我們給錢，而不是執行合作計畫，他認為這不應該是台灣要做的事情。

國債 邦交

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