宏都拉斯斷交台 104台獎學生恐頓失「金援」
中美洲友邦宏都拉斯政府25日宣布與台灣斷交，據教育部統計，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名，因宏都拉斯與台灣斷交，領有台灣獎學金的學生，恐頓失「金援」。國內多所大學表示，將視學生留台意願媒合相關資源。
宏都拉斯總統卡斯楚14日推文宣布，將尋求與中國建交，外交部長雷依納則在22日晚間率領包括總統女兒（國會外交委員會主席）在內的特使團，搭機前往中國協商建交。根據宏國外交部稍早發布聲明，宣布與台灣斷絕外交關係。
據教育部統計，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名，教育部則無提供獎學金予該國學生。另外，目前台灣無赴該國留學學生。
台灣大學有31名宏都拉斯籍大學部學生，其中29名領有外交部台灣獎學金，分布於土木、化工、機械、生化等科系。台大國際長袁孝維表示，先前已先向宏都拉斯在校學生發布關懷信，請學生安心不要驚慌，另也表示若有任何心情、經濟需援助可尋求校內資源。
袁孝維說，若外交部台灣獎學金中斷，學生勢必會受到很大影響，台大希望外交部不要停止學生獎學金，但若基於某些原因停止，台大一定會盡力協助，例如沒和其他獎學金資源，或讓學生在校內、外有工讀機會，現在台大也有「引路人計畫」，希望藉由企業協助，幫助宏都拉斯學生在台完成學位。
台師大目前有19名宏都拉斯籍生，其中3名自費修讀碩士學位，另有16名大學學生領有外交部台灣獎學金，在國語教學中心學習華語。台師大國際長劉以德表示，3名碩士生本就自費來台師，應不致於因為斷交就中斷學位，另16名台獎生則要看外交部政策，看是要依照獎學金承諾至學成後依期限返國，又或是直接與外交官一樣中斷外交。
政治大學目前有22名宏都拉斯籍生，分別為10名大學部學生及12名碩士生，皆為學位生，其中7名是外交部台灣獎學金學生，只有3名是自費生。政大表示，學校將先行了解學生狀況，部分領有政府獎助學金學生，將盡可能提供各種協助，尋求校友及其他資源管道，提供必要輔導與協助，使其學習不中斷。
不過，一名不具名大學行政人員表示，台灣是「被人家分手」，過去獎學金揭示補助邦交國學生，若斷交後仍持續予以補助，對非邦交國學生補助也很怪。他表示，「斷交」並非先前土耳其震災、烏克蘭學生等的人道救援，現在的情況是政治考量。他也提到，宏都拉斯籍學生領有台獎來台讀書，也顯見該國政府有意栽培這些華語人才，不認為學生若沒台獎資源，就無法學習華語、完成學位。
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宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」
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