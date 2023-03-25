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宏都拉斯宣布與台斷交 「不再有任何官方接觸」

宏都拉斯斷交台 104台獎學生恐頓失「金援」

記者趙宥寧／台北即時報導
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為宏國首都特古西加爾巴的中華民國廣場上的孫逸仙銅像和雙方國旗。(Getty Images)
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為宏國首都特古西加爾巴的中華民國廣場上的孫逸仙銅像和雙方國旗。(Getty Images)

中美洲友邦宏都拉斯政府25日宣布與台灣斷交，據教育部統計，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名，因宏都拉斯與台灣斷交，領有台灣獎學金的學生，恐頓失「金援」。國內多所大學表示，將視學生留台意願媒合相關資源。

宏都拉斯總統卡斯楚14日推文宣布，將尋求與中國建交，外交部長雷依納則在22日晚間率領包括總統女兒（國會外交委員會主席）在內的特使團，搭機前往中國協商建交。根據宏國外交部稍早發布聲明，宣布與台灣斷絕外交關係。

據教育部統計，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名，教育部則無提供獎學金予該國學生。另外，目前台灣無赴該國留學學生。

台灣大學有31名宏都拉斯籍大學部學生，其中29名領有外交部台灣獎學金，分布於土木、化工、機械、生化等科系。台大國際長袁孝維表示，先前已先向宏都拉斯在校學生發布關懷信，請學生安心不要驚慌，另也表示若有任何心情、經濟需援助可尋求校內資源。

袁孝維說，若外交部台灣獎學金中斷，學生勢必會受到很大影響，台大希望外交部不要停止學生獎學金，但若基於某些原因停止，台大一定會盡力協助，例如沒和其他獎學金資源，或讓學生在校內、外有工讀機會，現在台大也有「引路人計畫」，希望藉由企業協助，幫助宏都拉斯學生在台完成學位。

台師大目前有19名宏都拉斯籍生，其中3名自費修讀碩士學位，另有16名大學學生領有外交部台灣獎學金，在國語教學中心學習華語。台師大國際長劉以德表示，3名碩士生本就自費來台師，應不致於因為斷交就中斷學位，另16名台獎生則要看外交部政策，看是要依照獎學金承諾至學成後依期限返國，又或是直接與外交官一樣中斷外交。

政治大學目前有22名宏都拉斯籍生，分別為10名大學部學生及12名碩士生，皆為學位生，其中7名是外交部台灣獎學金學生，只有3名是自費生。政大表示，學校將先行了解學生狀況，部分領有政府獎助學金學生，將盡可能提供各種協助，尋求校友及其他資源管道，提供必要輔導與協助，使其學習不中斷。

不過，一名不具名大學行政人員表示，台灣是「被人家分手」，過去獎學金揭示補助邦交國學生，若斷交後仍持續予以補助，對非邦交國學生補助也很怪。他表示，「斷交」並非先前土耳其震災、烏克蘭學生等的人道救援，現在的情況是政治考量。他也提到，宏都拉斯籍學生領有台獎來台讀書，也顯見該國政府有意栽培這些華語人才，不認為學生若沒台獎資源，就無法學習華語、完成學位。

教育部 邦交 烏克蘭

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