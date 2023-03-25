CNN分析：以為能靠斷交孤立台灣 中國錯了

蔡英文總統（右）21日接見前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。（中央社）

宏都拉斯總統日前宣布計畫與中國建交，CNN一篇分析指出，中國或許自認在外交上成功孤立台灣，然而事實上，台灣在全球舞台上的影響力反而有增無減。

美國有線電視新聞網（CNN）一篇由駐台記者Eric Cheung所撰的分析指出，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，又譯卡蕬楚）上周宣布計畫與中國建交，對許多人而言這又是中國在世界舞台影響力日增的新例證。

卡斯楚宣告前，台灣的友邦已從中華民國 政府1971年退出聯合國時的56個減至目前的14個；總統蔡英文2016年上任時，當時友邦還有22個。

鑑於台灣剩下的友邦多為拉美和太平洋小國，若此時與宏都拉斯斷交可被中國描繪成台灣持續在世界舞台上遭扼殺。但這篇分析認為事時卻可能相反。

越來越多專家指出，雖然台灣常在正式外交上敗退，但若更深入來看，台灣在全球各處的影響力反而正藉由和西方國家發展更密切的非官方關係而與日俱增。

國立政治大學創新國際學院助理教授、政治學者南樂（Lev Nachman）分析：「友邦確實能對台灣提供有意義的支持，像是官方性質互訪。但我們常在問，如果有一天台灣的正式邦交 國數目歸零，會出現什麼變化？答案是變化不大。」

美國雖於1979年與在台灣的中華民國政府斷交，然而台美間非官方的關係穩固，數十年如一日。

台美雖無邦交，依然無礙時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，也不影響現任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）打算於4月初總統蔡英文訪問中美洲過境美國時會晤蔡總統的計畫。

台灣近幾個月來也在歐洲有所斬獲，取得種種重大突破，只是沒有打著「外交」旗號。

歐洲最大經濟體德國 的教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）本月21日訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員，德國政府將此行稱為強化台德科學與技術領域合作，且是在不顧北京當局嚴正抗議下進行。

台灣軍方今年1月也透露與北大西洋公約組織（NATO）的交流。台灣飛官吳邦彥中校曾派赴義大利北約防衛學院（NATO Defense College），參與為期6個月的學術訓練計畫。

分析指出，台灣在全球半導體晶片供應方面扮演領頭羊角色，也讓台灣成為許多西方民主國家重要貿易夥伴。

根據路透社援引的產業估計資料，台積電是亞洲最有價值的企業，占全球超先進晶片產量的90%。

專家指出，這類非官方關係對的支持，對台灣的安全與經濟而言遠比與小國的邦交重要。