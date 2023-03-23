天龍國逃亡潮？他揭台北人都去國外 網曝：能跑快跑

台北市12個行政區的人口曲線圖。（取材自臉書）

近幾年台灣爆發「脫北潮」，2022年台北市戶籍人口更是跌破250萬人，根據台灣內政部 最新人口統計，截至今年2月底，北市人口為249萬人。有一名男網友就發文表示，發現北市人口似乎都遷往國外居多，讓他好奇上網詢問原因，引發網友熱議。

該名男網友在《Dcard》PO出2張圖片，一張為北市人口遷出比例圖，只見除了遷入台灣各縣市，遷往國外的更是占多數；另一張為台北市12個行政區的人口曲線圖，發現亦較歷年呈現下降趨勢，讓他不禁疑惑問道「台北不好嗎？為什麼不少台北人都逃去國外了？」

貼文一出，網友紛紛留言「都去美國加拿大 」、「你怎麼不說能逃去國外的，只有台北人做得到」、「台北好，但國外有城市比台北更好，在有錢有能力追求高生活品質的前提下，當然會往國外跑」、「美國這兩年一直在搞兩岸議題，一下賣軍武一下來台灣什麼的，有錢人能跑的趕快跑了啦」、「隨時都有飛彈炸過來的風險，有能力在國外住的當然逃往國外啊」。