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朱立倫：國民黨2024徵召最強的人 綠委：恐上演換侯戲碼

記者劉宛琳、林銘翰／台北23日電
國民黨主席朱立倫（左）在中常會上宣布，2024年總統提名將採取徵召方式。(記者曾學仁／攝影)
國民黨主席朱立倫（左）在中常會上宣布，2024年總統提名將採取徵召方式。(記者曾學仁／攝影)

國民黨主席朱立倫昨天拍板定案總統人選採徵召方式提名，他上午出席智庫記者會受訪被問及是否會和可能人選溝通，朱表示，一定會和相關主要候選人接觸，了解他們碰到的困難、需要排除的障礙和需要的支持是什麼。

朱立倫強調，單靠國民黨的力量是不夠的，但靠藍軍也是不足的，要爭取所有能爭取的朋友，所有非綠的朋友都是要一起合作的。

朱立倫受訪被問及鴻海創辦人郭台銘是否也是選項之一？朱沒正面回應，僅表示，2024是非常關鍵的一年，民眾希望過好日子，希望兩岸能夠安定、和平，因此國民黨一定要拚這個方向。「誰能夠代表國民黨獲得民眾的肯定，誰能夠勝選，我們就徵召這一位最強最好的候選人。」

民進黨立委許智傑今天表示，朱立倫未來可能上演「換掉侯友宜」戲碼，讓自己可以再次角逐總統，建議國民黨建立公平的初選機制，避免黑箱提名造成黨內分裂。

許智傑上午受訪時表示，朱立倫有「換柱」的前科，未來有可能再度上演換侯戲碼，進而讓自己可以再次角逐總統，國民黨應該建立一套公平的初選機制，避免黑箱提名造成黨內分裂，如此才能建立良好的政治文化。

民進黨立委鄭運鵬昨天也在臉書發文指出，國民黨的總統候選人以徵召方式提名，顯示國民黨內的參選人全部都是「不敢登記的（會被罵）」、「沒資格登記的（會被擋）」、「經不起登記的（初選會輸掉）」這3種人。

鄭運鵬表示，國民黨採用徵召的方式處理提名，「這3種團隊都不能反對」，對於朱立倫再度扛起爭議，「我認為非常有智慧」。

鄭運鵬還說，去年底以「沒收初選」質疑民進黨、檢討民進黨敗選的國民黨支持者，都是一支手指指責別人的假道學，「現在大家可以去請教一下國民黨徵召候選人的高見」。

國民黨 提名 民進黨

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