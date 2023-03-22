朱立倫決定總統提名用徵召 張亞中間接被排除發文嗆

孫文學校總校長張亞中認為，國民黨近年來決策制度不明、因人設事、便宜行事。記者林澔一／攝影

2024年國民黨 總統候選人提名 方式將採徵召，表態參加國民黨總統初選的孫文學校總校長張亞中，發表聲明表示遺憾，他說，朱立倫做出這個決定，堂堂大黨連初選都不敢辦了。

張亞中表示，國民黨是一個民主政黨，應依法不依人，總統候選人的產生，應有民主機制。莫忘黨員的權益是黨內民主不可或缺的一環，失去黨員參與決策，對黨內團結是個不利的因素。

張亞中說，制度不明，因人設事，便宜行事，是國民黨近年來的決策現象。2015 年粗暴換柱，2019 年規則一變再變的慘痛教訓，殷鍳不遠。為避免再重蹈覆轍，國民黨應以制度為依歸，進行總統候選人的提名甄選。

張亞中指出，朱立倫已做出徵召決定，即使是徵召也應該包括三個部分，第一，表達承擔意願。被列入可能被徵召的相關人選，應主動表達要為國家承擔的意願。參選總統是重大責任，絕不應有被動閃躲態度，應要勇敢承擔。

第二，理念政見說明。為尊重選民，被列入可能被徵召的相關人選，應要讓選民知道其治國理念及政策。因此，應有相關的機制安排。如果在不知相關人選的論述及政策情形下，就依民調 決定，等於盲人騎馬，憑當下之感覺決定未來，把國家大政，選舉大事當兒戲，非負責任之政黨所當為之。

第三，公平公正公開的民調。徵召已排除黨員參與，沒有黨員參與的提名機制，對黨的民主體制，造成莫大傷害。徵召所依賴的全民調，務必要做到公平公正公開。如何取信社會大眾，是黨部的重要功課。

張亞中表示，朱立倫繼2015年後，再次選擇便宜行事，再一次違反了依法不依人的鐵律，嚴重衝擊黨內民主，對黨已造成莫大傷害。自以為依靠徵召而非初選，就可以產生最強候選人的想法，甚而才能勝選，是否又是一個迷失，只能拭目以待。