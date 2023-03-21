馬英九被國台辦稱呼馬先生 綠委：如同2005年連戰訪中

前總統馬英九下周將訪中國祭祖。圖為2015年馬習會場景，馬英九（右）與習近平（左）。(本報資料照片)

前總統馬英九 下周赴中國大陸祭祖，國台辦以馬先生稱呼，民進黨立委許智傑今天表示，監察院長陳菊、副總統賴清德 當年訪中，都有提到中華民國 ，馬英九卻被稱為馬先生，如同連戰在2005年的和平之旅。

許智傑說，馬英九在敏感的時機點訪陸，需要三思，希望馬英九敢對大陸表達對等尊嚴、和平互助等兩大原則，當年陳菊、賴清德訪陸都有提到中華民國，馬英九卻被稱為馬先生，不就跟2005年的連爺爺訪陸一樣嗎？

許智傑表示，他希望馬英九訪陸，可以顧及台灣主權，馬英九不要見任何統戰官員，避免引起更多波瀾，造成國內政治對立。

此外，行政院長陳建仁表示，卸任元首要去敵對國家，他要想好，去到那邊是否會傷害到國家尊嚴。

陳建仁是在立法院院會回答民進黨立委王美惠質詢時，作了以上表示。王美惠說，蔡英文總統及政府主管單位都在為了台灣怎麼走出去努力，卸任總統卻是這樣踐踏台灣，要去非常獨裁的國家，說是要去祭祖，根本和詐騙集團一樣。蔡總統下月初出訪，是努力拓展國際外交的成果，卸任總統是跟蔡英文比什麼，比存在感嗎？尤其去那個國家會被人做文章，他是卸任總統，去那邊只能被稱呼為馬先生，比連戰還不如。

王美惠說，馬英九辦公室說隨扈不用配槍，若確定維安不能被配槍，還要讓他出去嗎？

陳建仁表示，相關單位仍在協調中，會盡最大可能，因馬英九訪陸，要維護其安全，是有比較困難。

陳建仁說，相關單位仍希望爭取，一定要確實保障他的安全，這很重要；要跟中國大陸交流很困難，馬英九應該好好思考，去到那邊是不是會變成人家統戰的工具。