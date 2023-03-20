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捷克眾議長：不顧中國屢次警告 本周將率150人訪台

中央社布拉格20日綜合外電報導
捷克眾議院議長艾達莫娃。(Getty Images)
捷克眾議院議長艾達莫娃。(Getty Images)

捷克眾議院議長艾達莫娃今天表示，儘管中國屢次出言警告，她本周仍將帶領150名商界、科學界人士與官員訪問台灣，是捷克歷來規模最大的訪台代表團。

路透報導，台灣已成為歐洲聯盟成員國捷克的重要海外投資者之一，立場中間偏右的捷克現任政府尋求與台灣發展關係。

捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）今年1月當選後不久，便接聽來自台灣總統蔡英文的電話，與試圖贏得中國商機的前任總統相比明顯轉調，引來北京強烈抨擊。

艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）預計在訪問韓國後，於3月25日至30日訪台，遭中國批評是錯誤決定。

艾達莫娃表示：「從我方角度來看，這是5年來規模最大的海外商務代表團。」

「（中國）有公開警告，但目前尚無其他任何動作。我認為我方初步的回應足夠清楚且堅定。」

針對帕維爾1月與蔡總統通話，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示，捷克政府尊重一中政策，但可以自行決定對話對象。

現任捷克政府2021年掌權時，承諾會與台灣等印太地區的民主夥伴深化合作並強調人權，同時修正與中國的關係。

捷克參議院議長維德齊（Milos Vystrcil）2020年也曾訪台。當時他率領大約90人同行，並在立法院演說時用中文表示「我是台灣人」。

北京 一中政策 投資

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