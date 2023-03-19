馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一個

台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

台前總統馬英九 將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率青年學子與中國學生交流。這是自1949年，兩岸分治74年第一位踏上中國的中華民國 卸任總統。

馬英九此行預計訪問南京、武漢 、長沙、重慶與上海。為降低美中台敏感且錯縱複雜的政治效應，馬英九此行不會中共總書記習近平舉行「馬習二會」。

據指出，馬英九深知此行首訪中國會引發相當政治效應，不希望到中國祭祖的單純願望捲入國際及台灣複雜的政治紛擾，甚至為台灣部分陣營運用為政治攻擊手段，藉此影響明年大選，因此決定此行不訪問北京，單純定調赴中國祭祖。

馬英九基金會這三年致力青年學子培育，「大九學堂」有百餘位學員參與。馬英九認為，兩岸之間年輕人的交流已中斷好幾年，若能藉由這次訪問中國時機帶領青年學子與中國學子交流，也讓中國民眾重新體會，「兩岸之間最美麗的風景是人」，尤其是年輕一代之間，不該是敵意相向或劍拔弩張。有交流，有對話，很多因為政治因素干擾的敵意就會減緩，這才是兩岸之間原本應有的面貌。

據了解，馬前總統將帶領「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國學生進行交流。