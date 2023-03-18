親綠民調：國民黨支持度狂跌8.5個百分點 創最大跌幅

台灣民意基金會民調顯示，國民黨政黨認同度出現暴跌。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天（18日）公布最新民調 指出，20歲以上成年人中，34%是綠營認同者，較3個月前微幅提升3.3個百分點；藍營認同者跌至23%，較3個月前下跌8.5個百分點，創下該項民調以來最大跌幅。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，沒想到僅僅三個月，國民黨 認同竟發生如此大規模的逆轉，這也意味國民黨2022地方選舉大勝的滾雪球效應正戛然而止，幾乎前功盡棄。

民調細項顯示，受訪者中34％是綠營認同者，其中深綠12%、淺綠22%；23%是藍營認同者，其中 5.1%深藍、18%淺藍；36%中性選民。綠營支持者較藍營支持者多出10.7百分點。

游盈隆指出，這是台灣政黨認同再度出現罕見大幅震盪，繼三個月前民進黨認同大崩盤後，如今國民黨也出現大崩盤，三個月內兩大黨認同先後崩盤，這是台灣政黨史上第一次，對2024總統與立委選情將帶來巨大的影響和衝擊，變化之大令人咋舌。

該份民調調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是3月13、14日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育 程度加權，以符合母體結構。