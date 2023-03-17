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民進黨總統初選僅1人登記 賴清德將代表綠營選總統

記者蔡晉宇、林縉明／台北18日電
副總統賴清德還差二道程序，將成為民進黨提名的總統參選人。(本報資料照片)
副總統賴清德還差二道程序，將成為民進黨提名的總統參選人。(本報資料照片)

副總統賴清德代表民進黨角逐2024年總統選舉大勢底定，民進黨第16任總統候選人提名初選領表登記17日截止登記，僅兼任黨主席的賴清德一人完成登記，民進黨中執會22日進行資格審查，因同額競選，當天也將提請中執會同意停辦初選民調，4月12日正式公告提名。

總統府17日表示，副總統賴清德因登記參加民進黨總統提名初選，請辭司法院大法官提名審薦小組召集人，為連日來的爭議畫下句點。

對照之下，國民黨選策會成員引發爭議，連新北市長侯友宜也公開表達不妥。民進黨昨天呼籲，侯友宜既然反對黑金復辟，就應明確表態，而且要有積極行動，是否要求開除這些人黨籍，否則只是嘴上說說，又在試圖欺騙社會，是假正義、真黑金。

民進黨新聞部主任張志豪表示，國民黨選策會成員組成根本是黑金籌安會，雖然李全教辭了，但還有傅崐萁，建議國民黨乾脆再加入澎湖縣議長劉陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆，邀請所有黑金縣長及議長一起加入，也不用演了。

張志豪指出，很多人無法接受侯友宜只是寫臉書表達「黑金不能復辟」，這種標準侯氏不沾鍋，明顯在避重就輕，不敢實際點名選策會十人小組誰是黑金，試圖蒙混過關。

時代力量發言人余佳蒨表示，國民黨選策會名單不排黑，在社會各界引發強烈批評，但黨主席朱立倫不僅沒有深切自省，反而力挺投資詐騙始祖、炒股案件一籮筐的傅崐萁繼續掌握選策會，讓有「地下黨主席」之稱的傅崐萁，繼續在背後操控、操盤國民黨。國民黨若真心反黑金，應從黨內自清做起，不要說一套做一套，挑戰國人容忍黑金的底線。

新北市議員顏蔚慈表示，樂見侯友宜對於反黑金表態，但侯的表態卻是不痛不癢，或許在選新北市長時，還可以輕騎過關，但如果真的落跑選總統時，這種似是而非的態度，一定會被看破手腳。

新北市議員李宇翔指出，侯友宜自詡為警察市長，在這個時刻就更應該站出來，反對這些具有黑道背景的縣市首長、正副議長以昭公信，只在臉書上發不痛不癢的文章，令人質疑是否只為了騙選票。

國民黨 民進黨 侯友宜

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