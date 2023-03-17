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台外交部邀友邦駐台使節代表春宴 宏國大使缺席

記者歐陽良盈／台北18日電
台外交部17日晚間在台北美福大飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，總統蔡英文（中）、外交部長吳釗燮（左）及聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（右）一同舉杯向與會來賓致意。(中央社)
台外交部17日晚間在台北美福大飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，總統蔡英文（中）、外交部長吳釗燮（左）及聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（右）一同舉杯向與會來賓致意。(中央社)

台灣外交部在台北時間17日晚在台北美福大飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，邀請各駐台使節代表暨配偶出席，蔡英文統、外交部長吳釗燮等高層都出席，宏都拉斯與台灣出現外交危機，宏國駐台大使布羅德（Harold Burgos）是否出席受到關注，但開放媒體拍攝期間，現場未見布羅德身影。

與會立委表示，離開晚宴前未見布羅德，研判可能在此敏感時機迴避，因此低調未現身。外交部未否認也不證實。

蔡英文指出，面對威權主義持續擴張，台灣會持續強化自我防衛能力、提升國防實力，和國際盟友合作，確保印太區域和平穩定。

與會的官員包括監察院副院長李鴻鈞、立法院外委會立委邱臣遠、何志偉等人，晚宴開始前由外交部長吳釗燮、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）和蔡英文致詞。

蔡英文致詞時感謝各國使節代表在國際上為台灣發聲，提高台灣國際能見度；她說，過去一年多來，國際情勢出現許多變化，也遇到很多挑戰，從全球防疫、援助烏克蘭及土耳其震災，台灣始終跟國際社會站在一起、相互扶持。

蔡英文說，國內經濟方面也會透過役後特別預算加大力道，確保發展動能，協助中小企業轉型，並加速國內市場和產業復甦。她指出，台灣去年10月邊境解封，預計在3月底迎來100萬人次境外旅客，為台灣恢復國際觀光注入一劑強心針。

蔡英文說，「台灣是世界的台灣」，今年也會繼續努力，請各位使節代表和台灣一起攜手向前，打造安全美好未來；感謝使節們為台灣發聲，增加台灣國際能見度。

台灣外交部在台北美福飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，邀請各駐台使節代表暨...
台灣外交部在台北美福飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，邀請各駐台使節代表暨配偶出席，總統蔡英文等政府高層也與會。(記者歐陽良盈／攝影)
台灣外交部在台北美福飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，邀請各駐台使節代表暨...
台灣外交部在台北美福飯店舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，邀請各駐台使節代表暨配偶出席，總統蔡英文等政府高層也與會。(記者歐陽良盈／攝影)

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