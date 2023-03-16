我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴被捕…奢侈生活曝光 住家馬桶鑲嵌紅木

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

台美貿易倡議第一階段談判內容曝光 5項議題待簽署

中央社台北16日電
台美貿易倡議第一階段談判內容曝光。（本報系資料照）
台美貿易倡議第一階段談判內容曝光。（本報系資料照）

台灣行政院經貿談判辦公室今天公布台美21世紀貿易倡議第一階段談判內容，其中針對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題說明細節，經貿辦表示，未來將建立中小企業對話機制，將有助於擴大台灣廠商經商機會。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議並進入談判階段，經貿辦今晚公布第一階段談判內容，政院官員表示，由於各界關注倡議進度，因此台美共商在簽署協定前，分別對外說明內容與重點。

倡議議題共12項，其中關務管理及貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規以及服務業國內規章等5項議題獲台美共識，有望先簽署行政協定。

政院官員晚間接受中央社記者訪問時指出，至於行政協定的簽署時間，目前最終文字雙方還在持續溝通當中，待文字確定後就會安排簽署。

根據經貿辦公布內容，幾乎都以協助中小企業發展，或是降低對中小企業衝擊為主。關務管理及貿易便捷化方面，主要是確保關務程序的效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商進出口貿易通關所需時間及費用。

經貿辦說，未來台美雙方將成立貿易便捷化委員會，針對雙邊關切事項進行溝通協調，保障雙方業者權益，有助提昇中小企業參與國際貿易的機會與能力。

良好法制作業部分，主要是要求中央行政機關訂定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將中小企業的影響評估納入考量。

經貿辦說，這符合台灣行政程序法等透明化法規，未來台美也將透過成立相關委員會，進行定期、體制化的交流，確保雙邊國內法規透明、一致及可預測性，減少不必要的法規差異，促進雙邊國際貿易與投資，有利台灣與國際接軌及有效吸引外資。

服務業國內規章則是規範服務業監管機關，在核發執業證照的程序上，應以合理、客觀、公正、獨立方式執行，將有助於台灣服務業者，特別是中小企業，有效拓展美國市場，減少過去面臨審查時程冗長、審件進度不明的狀況。

不過金融服務業因有高度監理需求，需賦予監管機關較多彈性，因此倡議針對金融服務業單獨規範。

反貪腐重點則是在於台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資的賄賂和貪腐行為，並促進社會參與，確認台美雙方在聯合國反貪腐公約下的義務及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購義務。

經貿辦說，此議題符合台灣現有反貪腐相關法律機制，且未來透過台美雙邊合作，更能提升台灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長。

中小企業方面則是為了增加中小企業的經商機會，預計透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作，也將會設立中小企業專章作為更詳細規範，例如，建立專屬網站協助中小企業即時掌握經商資訊，使台灣中小企業與美國企業有更直接互動合作平台。

經貿辦說，台灣企業約99%由中小企業組成，就業人數超過全台8成，但國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26%，未來盼在台美雙邊合作下，融入全球供應鏈，拓展出口市場。

投資 邊境 就業

上一則

日高中生與家人赴台體驗輕航機 墜機燒成焦屍

延伸閱讀

自家人也炸鍋…綠委轟粗糙 全民動員修法政院喊卡

自家人也炸鍋…綠委轟粗糙 全民動員修法政院喊卡
賴清德嫡系 政院發言人涉喝花酒辭官 成任期最短發言人

賴清德嫡系 政院發言人涉喝花酒辭官 成任期最短發言人
賴清德「嫡系」 政院發言人涉花酒請辭…上任僅18天

賴清德「嫡系」 政院發言人涉花酒請辭…上任僅18天
台語變「台灣台語」 政院函文搞昏民

台語變「台灣台語」 政院函文搞昏民

熱門新聞

桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
對於金門上兵泳渡中國案，陸委會回應指出，請社會各界靜待查證結果。（圖／聯合報系資料照片）

「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證

2023-03-10 12:47

超人氣

更多 >
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保
洛縣好市多雞蛋常售罄 但這家超市供應多且便宜

洛縣好市多雞蛋常售罄 但這家超市供應多且便宜
「媽的」演員揭奧斯卡幕後：吳漢章台下吃自帶三明治

「媽的」演員揭奧斯卡幕後：吳漢章台下吃自帶三明治