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日高中生與家人赴台旅遊體驗輕航機 墜機燒成焦屍

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣順風飛行俱樂部的輕航機墜毀後燃燒，飛行教官和學員雙亡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣順風飛行俱樂部的輕航機墜毀後燃燒，飛行教官和學員雙亡。記者簡慧珍／攝影

日籍18歲高中生本田英希跟家人到台灣旅遊，今天下午到彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部體驗輕航機飛行樂趣，不料飛機墜落濁水溪河床起火燃燒，他和飛行教官林國裕兩人都喪生。

目睹民眾表示，今天下午有一架輕航機繞飛溪州鄉和濁水溪上空，要降落時第一次沒成功，第二次降落時不知為何衝向濁水溪床河，墜落地點的草叢冒白煙。

據了解，日籍旅客本田英希（18歲）和家人跟團赴台旅遊，套裝行程包括飛行體驗。今天下午本田英希和家人到彰化縣也是全台第一座合法大型運動輕航機飛行場，本田英希搭乘順風飛行協會教官林國裕（54歲）駕駛的輕航機升空，鳥瞰溪州鄉、濁水溪等彰南地景。

警消下午3時36分接獲報案，指稱輕航機墜落並且起火。彰化縣消防局出動7個消防分隊趕往搶救，13分鐘後到達溪州鄉岸角巷河床找到支離破碎的輕航機和兩具燒焦屍體。

飛行教官林國裕是空軍上校退伍，有駕駛F-5E、經國號戰機的經驗，曾任F16飛行戰鬥機分隊長，飛行時數1936小時，去年4月9日加入彰化縣順風飛行協會擔任飛行教官，是飛行俱樂部的優秀教練，順風飛行協會未對外說明為何失事，將交由運安會調查。

本田 F1

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