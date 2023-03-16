台陸委會：3／25起開放小三通中轉 台人、陸配皆可搭

陸委會副主委梁文傑16日下午在開放「小三通」客運中轉具體規劃說明會上，宣布開放小三通中轉，國人與陸配皆可搭乘。（記者廖士鋒／攝影）

中斷已逾3年的小三通中轉終於要開放了，陸委會16日下午宣布，開放台灣民眾與陸配中轉，不過中國大陸籍人士仍未能循小三通管道至金馬地區交流。

陸委會副主委梁文傑16日下午在開放「小三通」客運中轉具體規劃說明會上，宣布上述消息。梁文傑指出，3月25日起凡是台灣民眾及陸配皆可搭乘小三通及中轉，航班金廈航線 每日1班調整為最多6班，金泉航線每周2班調整為3班；馬祖2條航線，由每周最多4班調整為14班。澎湖不定期航線，可依需求以包船方式項航政機關提出申請。

梁文傑強調，有關大陸人士到金門、馬祖、澎湖交流，涉及疫後兩岸人員健康有序交流之恢復，政府正持續依疫情 發展及整體局勢等因素進行檢討，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流。

此前因為新冠疫情，陸委會宣布2020年2月10日起實施小三通「暫停措施」，直至2023年1月7日才以「金馬地區民眾春節交通專案」復航，不過僅限金馬民眾與當地陸配搭乘，由金馬地方政府負責造冊及管控。後續此「專案」自2月7日起開始常態化執行，雖然船班有所增加，但對搭乘旅客的身分仍限制僅金馬地區陸配與民眾。

兩岸小三通2001年1月2日起開始實施，疫情前一共有4條航線，「專案」宣布後復航時日不一，1月7日率先復航的是金廈航線，1月8日福澳琅岐航線復航，在政府宣布專案「常態化執行」後，金泉航線在2月10日復航，最後一條復航的則是2月19日的白沙黃岐航線。

陸委會日前送交立法院的報告顯示，自2月7日小三通專案常態化實施至3月9日，金門小三通雙方船舶合計往返39班（金廈航線31班、金泉航線8班），合計載運5,869人次；馬祖小三通雙方船舶合計往返15班（福澳琅岐航線9班、白沙黃岐航線6班），合計載運658人次，平均載客率15％。

據陸委會統計，2019年小三通往來達202萬7,570人次，是2011年以來的新高。小三通2001年通航以來，截至2023年1月，客運總航次已經高達10萬9,031次。