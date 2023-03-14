賴清德領表登記 爭取代表民進黨角逐2024總統大選

同時身兼民進黨主席的副總統賴清德（右），15日上午前往民進黨中央黨部領表登記參與2024總統初選。(記者季相儒／攝影)

同時身兼民進黨 主席的副總統賴清德 ，今天上午前往民進黨中央黨部領表登記參與2024總統初選。賴清德今早由屏東縣前縣長潘孟安陪同下前往黨部，繳交500萬保證金，在登記過程中賴清德全程面帶微笑，也不時與潘孟安進行交談。