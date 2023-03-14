賴清德領表登記 爭取代表民進黨角逐2024總統大選

同時身兼民進黨主席的副總統賴清德（右），15日上午前往民進黨中央黨部領表登記參與2024總統初選。(記者季相儒／攝影) 同時身兼民進黨主席的副總統賴清德，今天上午前往民進黨中央黨部領表登記參與2024總統初選。賴清德今早由屏東縣前縣長潘孟安陪同下前往黨部，繳交500萬保證金，在登記過程中賴清德全程面帶微笑，也不時與潘孟安進行交談。 賴清德表示以無比堅定的心，參與民進黨總統初選，希望爭取黨內同志及台灣人民支持，讓他在第一線建設國家，造福人民，打擊黑金槍毒，建立一個和諧安定公平的社會。 在登記過程中副總統賴清德（右）全程面帶微笑，也不時與潘孟安（左）進行交談。(記者季相儒／攝影) 同時身兼民進黨主席的副總統賴清德（右），今天上午前往民進黨中央黨部領表登記參與2024總統初選。賴清德今早由屏東縣前縣長潘孟安（左）陪同下前往黨部，並在登記結束後發表談話。(記者季相儒／攝影) 同時身兼民進黨主席的副總統賴清德，今天上午前往民進黨中央黨部領表登記參與2024總統初選。賴清德今早由屏東縣前縣長潘孟安陪同下前往黨部，繳交500萬保證金，在登記過程中賴清德全程面帶微笑。(記者季相儒／攝影) 賴清德 民進黨 同志 上一則 確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走
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