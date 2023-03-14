台方最快明日通緝金門失聯兵？金門立委：中方覺得棘手

金門二膽島陳姓士兵游到中國的事件，已經進入第6天，依然熱議不斷。圖／讀者提供

金門二膽島陳姓士兵游到中國的事件，已經進入第6天，據了解，目前金門憲兵隊的偵辦已經告一段落，調查結果今天已移交給金門地檢署，預計最快明天就會發布通緝 令，相關人士預估，這樣符合兩岸「共打協議」，或許可請中國將人遣返 回來。立委陳玉珍表示，家屬有表達想探視的要求，必要時將陪家屬走一趟廈門。

陳玉珍透露，連日來每天都會跟陳爸爸通電話，對方有提到，現行小三通僅適用於金門鄉親，為了方便未來探視兒子，想將戶口遷到金門，陳玉珍提醒他不需要，因很快就要開放中轉。

陳玉珍也說，陳家人都很關心陳男的狀況，經她多方查證，中國轉達，「吃好、睡好、一切安好」；對於陳姓士兵有無交代為何要游到對岸，陳玉珍說，「她知道原因，但不能說」；她只能說這個孩子「在不對的地點，做了不對的事」。

「雖然家長提出想盡快去看陳姓士兵」，陳玉珍說，中國那邊目前將人安置在海警的安置所，沒開放探視，因為此事太敏感，已經上升到北京 才能處理，所以官媒都不敢報導。

未來會不會引渡回來？陳玉珍說，「不知道，要看兩岸怎麼溝通」。陳玉珍表示，這件事中方覺得很棘手，因為中國的網路上都說陳男是「棄暗投明」，廈門覺得怎麼處理都會有問題，決定把事情交由北京處理。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，憲兵隊今天已將案子移送給地檢署，地檢署的專案小組正在研究案情，目前「逃兵」的情節明確，但罪名的認定，還是要等法院來認定，檢方只會針對事實來研究。